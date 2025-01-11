Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68735 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70112 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84194 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115305 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140035 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132467 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148033 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114484 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120563 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153676 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136939 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113770 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68739 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73974 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208044 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205620 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336436 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 756 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30818 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32716 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75005 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100944 перегляди
Актуальне
Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць

Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць

Київ • УНН

 • 44612 перегляди

Україна та Польща обмінялися запитами на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на територіях обох держав.

Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів", заявив агентству PAP заступник міністра культури України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, пише УНН.

Є рішення: Туск заявив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії10.01.25, 19:06 • 28030 переглядiв

Наджос, який очолює польсько-українську робочу групу з історичних питань з української сторони, запевнив у суботу у позитивних намірах вирішити суперечки, пов'язані із цією темою.

"Ми впевнені в досягненні хороших рішень, які задовольнять польське та українське суспільство", - сказав він.

Заступник міністра Наджос заявив в інтерв'ю PAP, що Україна сприймає Польщу як дуже важливого стратегічного партнера.

"Ми усвідомлюємо, чим живе польське суспільство, так само, як польське суспільство розуміє потреби українського суспільства. Ми розуміємо, що питання історичної пам'яті важливі для польського суспільства, і ми не хочемо це політизувати. (...) Тому відповідно до домовленості між лідерами обох країн (...) розпочали роботу двосторонні групи", - сказав він.

"Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на території України, і польська сторона отримала від нас запити на виконання наших робіт на території Польщі. Наразі ці запити аналізуються та збираються документи, щоб ухвалити позитивні рішення та публічно прокоментувати результати таких робіт за згодою обох сторін", - підкреслив Наджос.

Інший український чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив PAP, що Україна дала дозвіл на пошук останків на місці, де в 2023 році були виявлені польські поховання. "В Україні, відповідно до українського законодавства, надано дозвіл на ексгумацію останків, знайдених під час пошукових робіт у 2023 році", – сказав співрозмовник PAP.

За словами співрозмовника PAP, "питання відновлення імен українців (учасників УПА) на надгробку на горі Монастир (у Польщі) залишається відкритим".

За словами чиновника, дозволи на пошуки та ексгумації в Україні видаватимуть окремо для кожного місця поховання.

"Є українське законодавство, згідно з яким дозволи видаються і будуть надаватися на проведення робіт у конкретних місцях після розгляду належним чином оформлених необхідних документів підприємствами, які мають право на виконання відповідних робіт", – повідомив він.

Доповнення

У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга оголосили про рішення скасувати "мораторій" на пошуки та ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, який діяв з 2017 року, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами