Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць

Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів", заявив агентству PAP заступник міністра культури України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, пише УНН.

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Наджос, який очолює польсько-українську робочу групу з історичних питань з української сторони, запевнив у суботу у позитивних намірах вирішити суперечки, пов'язані із цією темою.

"Ми впевнені в досягненні хороших рішень, які задовольнять польське та українське суспільство", - сказав він.

Заступник міністра Наджос заявив в інтерв'ю PAP, що Україна сприймає Польщу як дуже важливого стратегічного партнера.

"Ми усвідомлюємо, чим живе польське суспільство, так само, як польське суспільство розуміє потреби українського суспільства. Ми розуміємо, що питання історичної пам'яті важливі для польського суспільства, і ми не хочемо це політизувати. (...) Тому відповідно до домовленості між лідерами обох країн (...) розпочали роботу двосторонні групи", - сказав він.

"Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на території України, і польська сторона отримала від нас запити на виконання наших робіт на території Польщі. Наразі ці запити аналізуються та збираються документи, щоб ухвалити позитивні рішення та публічно прокоментувати результати таких робіт за згодою обох сторін", - підкреслив Наджос.

Інший український чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив PAP, що Україна дала дозвіл на пошук останків на місці, де в 2023 році були виявлені польські поховання. "В Україні, відповідно до українського законодавства, надано дозвіл на ексгумацію останків, знайдених під час пошукових робіт у 2023 році", – сказав співрозмовник PAP.

За словами співрозмовника PAP, "питання відновлення імен українців (учасників УПА) на надгробку на горі Монастир (у Польщі) залишається відкритим".

За словами чиновника, дозволи на пошуки та ексгумації в Україні видаватимуть окремо для кожного місця поховання.

"Є українське законодавство, згідно з яким дозволи видаються і будуть надаватися на проведення робіт у конкретних місцях після розгляду належним чином оформлених необхідних документів підприємствами, які мають право на виконання відповідних робіт", – повідомив він.

Доповнення

У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга оголосили про рішення скасувати "мораторій" на пошуки та ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, який діяв з 2017 року, зазначає видання.