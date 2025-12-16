Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт

Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.

Подробности

Украина продолжает сотрудничество с Польшей по вопросам исторической памяти. 16 декабря 2025 года в Варшаве состоялось уже пятое в 2025 году заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, образованной в конце 2024 года под эгидой министров культуры обеих стран - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы подготовки совместного итогового документа по результатам эксгумационных работ в Пужниках и важность продолжения сотрудничества по историческим вопросам для обеих стран.

Украинская сторона передала польским коллегам "Предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения и в Республике Польша". Договоренности были очерчены в совместном коммюнике, принятом участниками Рабочей группы - отметили в министерстве.

Напомним

В ходе поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек.