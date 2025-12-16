Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт
Киев • УНН
Украинская сторона передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в условиях военного положения. Это произошло во время пятого заседания украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти.
Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.
Подробности
Украина продолжает сотрудничество с Польшей по вопросам исторической памяти. 16 декабря 2025 года в Варшаве состоялось уже пятое в 2025 году заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, образованной в конце 2024 года под эгидой министров культуры обеих стран
Сообщается, что стороны обсудили вопросы подготовки совместного итогового документа по результатам эксгумационных работ в Пужниках и важность продолжения сотрудничества по историческим вопросам для обеих стран.
Украинская сторона передала польским коллегам "Предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения и в Республике Польша". Договоренности были очерчены в совместном коммюнике, принятом участниками Рабочей группы
Напомним
В ходе поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек.