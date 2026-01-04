$42.170.00
15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате

Киев • УНН

 936 просмотра

Фильм "Аватар: Огонь и пепел" официально собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
20th Century Studios/Disney

Кассовые сборы фильма "Аватар: Огонь и пепел" (Avatar: Fire and Ash) официально превысили 1 миллиард долларов в мировом прокате, сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Подробности

Тривел режиссера Джеймса Кэмерона достиг этой отметки в субботу в новогодних кассовых сборах. Среди других победителей праздничного сезона - неожиданный хит "Горничная" (The Housemaid) с Сидни Суини и "Марти Суприм. Гений комбинаций" (Marty Supreme) с Тимоти Шаламе.

Мировые сборы "Аватара 3" по состоянию на Новый год (четверг) составили 935 миллионов долларов, включая 266 миллионов долларов в США и 699 миллионов долларов за рубежом. В пятницу фильм заработал еще 14 миллионов долларов в Северной Америке в 3832 кинотеатрах, завершив день с общей суммой сборов в США в 280 миллионов долларов. Исходя из этих результатов, он должен стать лидером выходных с результатом от 36 до 38 миллионов долларов, преодолев отметку 300 миллионов долларов в Северной Америке в дополнение к миллиардному рубежу.

И по состоянию на субботу это один из всего лишь трех голливудских фильмов, вышедших в 2025 году, которые преодолели отметку в 1 миллиард долларов, после других фильмов Disney - "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) (1,038 миллиарда долларов) и рекордного "Зверополиса 2" (Zootopia 2), который собрал 1,51 миллиарда долларов с момента выхода на День благодарения.

Это четвертый фильм Кэмерона, который пересек отметку в миллиард долларов, после "Титаника" (Titanic), "Аватара" (Avatar) и "Аватара: Путь воды" (Avatar: The Way of Water).

"Аватар: Огонь и пепел" штурмует кинотеатры: блокбастер Кэмерона собрал 345 миллионов долларов за первые выходные21.12.25, 23:59 • 4270 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Новый год
Режиссер
Фильм