"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате

20th Century Studios/Disney

Кассовые сборы фильма "Аватар: Огонь и пепел" (Avatar: Fire and Ash) официально превысили 1 миллиард долларов в мировом прокате, сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Подробности

Тривел режиссера Джеймса Кэмерона достиг этой отметки в субботу в новогодних кассовых сборах. Среди других победителей праздничного сезона - неожиданный хит "Горничная" (The Housemaid) с Сидни Суини и "Марти Суприм. Гений комбинаций" (Marty Supreme) с Тимоти Шаламе.

Мировые сборы "Аватара 3" по состоянию на Новый год (четверг) составили 935 миллионов долларов, включая 266 миллионов долларов в США и 699 миллионов долларов за рубежом. В пятницу фильм заработал еще 14 миллионов долларов в Северной Америке в 3832 кинотеатрах, завершив день с общей суммой сборов в США в 280 миллионов долларов. Исходя из этих результатов, он должен стать лидером выходных с результатом от 36 до 38 миллионов долларов, преодолев отметку 300 миллионов долларов в Северной Америке в дополнение к миллиардному рубежу.

И по состоянию на субботу это один из всего лишь трех голливудских фильмов, вышедших в 2025 году, которые преодолели отметку в 1 миллиард долларов, после других фильмов Disney - "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) (1,038 миллиарда долларов) и рекордного "Зверополиса 2" (Zootopia 2), который собрал 1,51 миллиарда долларов с момента выхода на День благодарения.

Это четвертый фильм Кэмерона, который пересек отметку в миллиард долларов, после "Титаника" (Titanic), "Аватара" (Avatar) и "Аватара: Путь воды" (Avatar: The Way of Water).

