Эксклюзив
12:35 • 1622 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53 • 6448 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 9282 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 11390 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 10075 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 11755 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 13108 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 21014 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
9 января, 06:46 • 23818 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 73454 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
публикации
Эксклюзивы
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

Коммунальные службы Киева сливают воду из систем отопления жилых домов, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. Это решение связано с остановкой работы ТЭЦ в столице.

Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо

В Киеве коммунальные службы сливают воду из систем отопления в жилых домах, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. О том, почему этот шаг необходим и как это работает, рассказал журналистке УНН глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Подробности

Накануне появилась информация о том, что во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем, как сообщил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По моей информации во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения

- заявил он.

В свою очередь, Олег Попенко объяснил, что такое решение о сливе воды связано с остановкой работы ТЭЦ в столице. По его словам, речь идет как минимум о пяти районах Киева: Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском, где нет подачи отопления.

По факту не будет отопления в домах, и нужно сливать воду, потому что вода в системе замерзает. А когда вода замерзает, лопаются все трубы, и дома становятся нежизнеспособными

- отметил Попенко.

Он подчеркнул, что слив воды является вынужденным шагом для сохранения многоквартирного жилого фонда и предотвращения масштабных повреждений систем отопления.

Также специалист пояснил, что повторный запуск отопления во время сильных морозов является технически сложным. По его словам, при низких температурах дома сильно охлаждаются, а резкий запуск теплоносителя может привести к авариям.

Подача отопления при больших минусовых температурах физически невозможна. Холодные трубы и теплоноситель температурой примерно 65-70 градусов создают резкую разницу температур, из-за чего трубы могут снова лопаться

 - пояснил Попенко.

Отдельно отмечается, что даже при стандартных условиях отопительного сезона процесс подачи отопления в Киеве обычно длится около месяца.

Напомним

По состоянию на утро 9 января на Днепропетровщине энергетики восстановили теплоснабжение и электричество для 800 000 абонентов.

В результате атаки рф на Киев 9 января 2026 года погибло 4 человека и пострадало 25. Повреждено 19 домов, посольство, детский сад и трамвайное депо.

Алла Киосак

