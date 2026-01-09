Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо

В Киеве коммунальные службы сливают воду из систем отопления в жилых домах, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. О том, почему этот шаг необходим и как это работает, рассказал журналистке УНН глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Накануне появилась информация о том, что во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем, как сообщил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По моей информации во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения - заявил он.

В свою очередь, Олег Попенко объяснил, что такое решение о сливе воды связано с остановкой работы ТЭЦ в столице. По его словам, речь идет как минимум о пяти районах Киева: Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском, где нет подачи отопления.

По факту не будет отопления в домах, и нужно сливать воду, потому что вода в системе замерзает. А когда вода замерзает, лопаются все трубы, и дома становятся нежизнеспособными - отметил Попенко.

Он подчеркнул, что слив воды является вынужденным шагом для сохранения многоквартирного жилого фонда и предотвращения масштабных повреждений систем отопления.

Также специалист пояснил, что повторный запуск отопления во время сильных морозов является технически сложным. По его словам, при низких температурах дома сильно охлаждаются, а резкий запуск теплоносителя может привести к авариям.

Подача отопления при больших минусовых температурах физически невозможна. Холодные трубы и теплоноситель температурой примерно 65-70 градусов создают резкую разницу температур, из-за чего трубы могут снова лопаться - пояснил Попенко.

Отдельно отмечается, что даже при стандартных условиях отопительного сезона процесс подачи отопления в Киеве обычно длится около месяца.

