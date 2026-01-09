Удар рф по Дніпропетровщині: відновлено тепло та світло для 800 тисяч абонентів
Київ • УНН
Станом на ранок 9 січня енергетики відновили теплопостачання та електрику для 800 тисяч абонентів Дніпропетровської області. Водопостачання стабілізовано для всіх, ремонтні роботи тривають.
Станом на ранок 9 січня в Дніпропетровській області енергетики відновили теплопостачання і електрику для 800 000 абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та ДТЕК.
Деталі
Як зазначив Кулеба, наразі водопостачання стабілізовано для всіх абонентів. Продовжуються ремонтні роботи.
Водночас у ДТЕК повідомили, що впродовж доби енергетики працювали без перерв, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути електропостачання в оселі мешканців області.
Водночас маємо локальні відключення через негоду та повторні атаки. Зокрема, у Кривому Розі
Нагадаємо
У Київській області внаслідок російських ударів та через негоду 370 тисяч родин залишаються без світла. Водночас енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 60 тисяч родин.
Також внаслідок масованої російської атаки на Київ 9 січня знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, є перебої з тепло- та водопостачанням у Печерському районі та на Лівому березі.