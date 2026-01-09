$42.990.27
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 14044 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 14378 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 53686 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 55786 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 43161 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 59191 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32349 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20860 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16992 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Удар рф по Дніпропетровщині: відновлено тепло та світло для 800 тисяч абонентів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Станом на ранок 9 січня енергетики відновили теплопостачання та електрику для 800 тисяч абонентів Дніпропетровської області. Водопостачання стабілізовано для всіх, ремонтні роботи тривають.

Удар рф по Дніпропетровщині: відновлено тепло та світло для 800 тисяч абонентів

Станом на ранок 9 січня в Дніпропетровській області енергетики відновили теплопостачання і електрику для 800 000 абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та ДТЕК.

Деталі

Як зазначив Кулеба, наразі водопостачання стабілізовано для всіх абонентів. Продовжуються ремонтні роботи.

Водночас у ДТЕК повідомили, що впродовж доби енергетики працювали без перерв, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути електропостачання в оселі мешканців області.

Водночас маємо локальні відключення через негоду та повторні атаки. Зокрема, у Кривому Розі

- заявили в ДТЕК.

Нагадаємо

У Київській області внаслідок російських ударів та через негоду 370 тисяч родин залишаються без світла. Водночас енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 60 тисяч родин.

Також внаслідок масованої російської атаки на Київ 9 січня знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, є перебої з тепло- та водопостачанням у Печерському районі та на Лівому березі.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
