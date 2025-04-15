Печерський район

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 2428 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28175 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158900 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137646 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140713 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135663 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135596 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196609 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77672 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164708 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47343 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60336 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66379 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57228 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38049 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16813 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26518 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57723 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66837 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8664 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13608 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15471 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111097 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112633 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Печерський район

Новини по темi

У зруйнованому будинку на Печерську знайшли тіло жінки після атаки дронів

В житловому будинку Печерського району Києва, пошкодженому внаслідок атаки російських дронів, виявлено тіло загиблої жінки. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Війна • 1 січня, 09:15 • 27321 перегляди

Підозрюваному у педофілії прокурору з Черкас обрали запобіжний захід - тримання під вартою

Підозрюваного у педофілії прокурора з Черкас взято під варту на 60 діб. Печерський суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід за клопотанням прокурора.

Кримінал та НП • 17 жовтня, 13:56 • 17126 перегляди

Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: суд відмовив захисту у відводі судді

Суддя Печерського суду Києва відхилив клопотання про відвід судді у справі військовослужбовця Сергія Гнезділова. Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини, оголошено підозру в дезертирстві.

Кримінал та НП • 11 жовтня, 13:18 • 12869 перегляди

Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: адвокат подав клопотання про відвід судді

Печерський суд Києва розпочав розгляд запобіжного заходу військовому Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини. Адвокат подав клопотання про відвід судді через порушення правил автоматичного розподілу.

Кримінал та НП • 11 жовтня, 09:40 • 13282 перегляди

Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: суд арештував депутатку Хмельницької міськради з можливістю внести заставу 

Світлану Баранську, депутатку Хмельницької міськради, заарештовано за підозрою в незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів. Суд призначив заставу в 49 млн грн, хоча прокуратура вимагала 100 млн грн.

Політика • 10 жовтня, 12:25 • 15646 перегляди

Суд обирає запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради, в якої знайшли 1,5 млн доларів

Печерський суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід депутатці Світлані Баранській. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів, які не були задекларовані.

Кримінал та НП • 10 жовтня, 10:34 • 13042 перегляди
Ексклюзив

Гроші сина Януковича як у "камері схову": АРМА ігнорує закон і рішення суду

АРМА не виконує рішення суду щодо арештованих 110,3 млн грн Олександра Януковича. Кошти лежать на рахунку Держказначейства замість того, щоб працювати на користь економіки України.

Кримінал та НП • 30 вересня, 09:33 • 117589 перегляди

Атака рф на Київ: показали наслідки

Внаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали двоє людей: чоловік отримав поранення, у дитини - гостра реакція на стрес. У Печерському районі пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані автомобілі.

Війна • 26 вересня, 06:40 • 21158 перегляди

У столиці ППО знищила близько 10 ворожих дронів під час нічної атаки

У ніч на 26 вересня Київ зазнав атаки безпілотників, ймовірно типу "Shahed". Сили ППО знешкодили близько 10 дронів, але в Печерському районі пошкоджено газову трубу та автомобілі, одна дитина поранена.

Війна • 26 вересня, 04:36 • 21364 перегляди

У Києві внаслідок ворожої атаки постраждала дитина

Під час нічної атаки на Київ постраждала дитина, яку госпіталізували з численними різаними ранами.

Війна • 26 вересня, 04:20 • 21184 перегляди

У Києві працює протиповітряна оборона

У Києві знову активізувалася протиповітряна оборона через загрозу ворожої атаки. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, нагадуючи про нічну атаку, що спричинила пошкодження в місті.

Війна • 26 вересня, 04:14 • 20733 перегляди

Атака БпЛА на Київ: пошкоджено житловий будинок, 20 автомобілів та територія дитсадка

У Печерському районі Києва внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. Також відбулася розгерметизація газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на територію дитячого садка.

Війна • 26 вересня, 03:54 • 29967 перегляди

Суд знову продовжив цілодобовий домашній арешт для Тищенка

Печерський райсуд Києва продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Суд також продовжив обов'язки на носіння електронного браслета для Тищенка.

Кримінал та НП • 19 вересня, 12:56 • 15458 перегляди

Директора столичного підприємства підозрюють у переплаті 230 тис. грн за тюльпани для клумб Печерська

Директору комунального підприємства Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості. Він закупив тюльпани для клумб Печерська за завищеною на 230 тисяч гривень ціною.

Київ • 18 вересня, 12:48 • 16500 перегляди

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гумдопомоги на 3,6 млн гривень: під підозрою ексголова Печерської організації

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на суму 3,6 млн грн. Проти колишнього керівника Печерської організації висунули звинувачення у привласненні коштів. Також йдеться про незаконне зберігання амфетаміну.

Кримінал та НП • 4 липня, 12:53 • 16321 перегляди

Коломойський програв суд про договори поруки за кредитами ПриватБанку

Апеляційний суд Києва підтримав позицію Національного банку України та закрив справу за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації.

Політика • 16 травня, 19:02 • 24569 перегляди

У Києві починає квітнути бузок: фото та локації

Завдяки рекордно високій температурі повітря цього року бузок зацвів безпрецедентно рано в парках і на вулицях багатьох районів Києва, що свідчить про надзвичайно ранню весну в столиці.

Київ • 15 квітня, 12:31 • 32906 перегляди

Вбивство підлітка на станції фунікулера: суд обиратиме підозрюваному запобіжний у закритому режимі

Суд задовольнив клопотання адвоката правоохоронця, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера, про обрання запобіжного заходу у закритому режимі.

Суспільство • 9 квітня, 11:34 • 24757 перегляди

Через прорив водопроводу на Печерську на трьох вулицях столиці обмежать водопостачання

У Печерському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу, що тимчасово обмежило водопостачання кількох будинків, поки тривають ремонтні роботи.

Суспільство • 8 квітня, 16:41 • 34408 перегляди

Понад 23 млн гривень передало державі ДБР з рахунків російських компаній

Понад 23 мільйони гривень з рахунків російських компаній, які займалися торгівлею хімічною продукцією в Україні, перерахувало Національному агентству з розшуку та менеджменту активів Державне бюро розслідувань за рішенням суду.

Економіка • 5 квітня, 12:15 • 24136 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: на Печерську під завалами шукають ще одну людину

Ще одна людина може перебувати під завалами будівлі спортзалу в Печерському районі Києва, пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки, в результаті якої було поранено 10 людей, у тому числі 16-річну дівчину.

Війна • 25 березня, 13:45 • 29505 перегляди

Атака рф на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 7

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву кількість постраждалих зросла до 7, серед яких неповнолітня дівчинка та дві вагітні жінки.

Війна • 25 березня, 11:00 • 48665 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: є пошкодження у трьох районах, ще в двох - упали уламки

Російська ракетна атака на Київ спричинила пошкодження в трьох районах і падіння уламків ще в двох.

Війна • 25 березня, 10:10 • 31262 перегляди

Ворожий удар по Києву: на Печерську пошкоджений спортзал, під завалами можуть бути люди - ДСНС

Російська ракетна атака пошкодила спортивний зал у Печерському районі Києва, люди могли опинитися під завалами.

Війна • 25 березня, 10:00 • 51101 перегляди

Падіння уламків ворожих ракет у столиці: у поліції показали наслідки

Уламки ворожих ракет впали в Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах.

Війна • 25 березня, 09:47 • 29204 перегляди

У Києві ускладнений рух транспорту на вулиці Бойчука

Чотири людини, в тому числі неповнолітній, отримали поранення в результаті ракетного обстрілу в Печерському районі Києва, що ускладнило рух на вулиці Михайла Бойчука в обох напрямках.

Київ • 25 березня, 09:35 • 30090 перегляди

Через ракетну атаку рф на Київ є постраждала - мер

Триповерхова нежитлова будівля в Печерському районі Києва була зруйнована падінням уламків ракети, одна людина постраждала, медики надали їй допомогу на місці.

Війна • 25 березня, 09:10 • 106379 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: Кличко повідомив про виклики екстрених служб у три райони столиці

Аварійні служби були викликані до трьох районів Києва після ракетного обстрілу столиці, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок у Печерському районі.

Війна • 25 березня, 08:48 • 125140 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: уламки впали у Печерському районі

Російський ракетний удар по Києву пошкодив житловий будинок у Печерському районі. На місце виїхали оперативні служби.

Війна • 25 березня, 08:46 • 113602 перегляди

Суд визнав Дубінського винним у діях в умовах конфлікту інтересів, його внесуть в реєстр корупціонерів - НАЗК

Суд визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у конфлікті інтересів, зобов'язав його сплатити штраф та внести до реєстру корупціонерів.

Кримінал та НП • 13 березня, 16:38 • 26970 перегляди