Печерський район

В житловому будинку Печерського району Києва, пошкодженому внаслідок атаки російських дронів, виявлено тіло загиблої жінки. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Підозрюваного у педофілії прокурора з Черкас взято під варту на 60 діб. Печерський суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід за клопотанням прокурора.
Суддя Печерського суду Києва відхилив клопотання про відвід судді у справі військовослужбовця Сергія Гнезділова. Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини, оголошено підозру в дезертирстві.
Печерський суд Києва розпочав розгляд запобіжного заходу військовому Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини. Адвокат подав клопотання про відвід судді через порушення правил автоматичного розподілу.
Світлану Баранську, депутатку Хмельницької міськради, заарештовано за підозрою в незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів. Суд призначив заставу в 49 млн грн, хоча прокуратура вимагала 100 млн грн.
Печерський суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід депутатці Світлані Баранській. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів, які не були задекларовані.
АРМА не виконує рішення суду щодо арештованих 110,3 млн грн Олександра Януковича. Кошти лежать на рахунку Держказначейства замість того, щоб працювати на користь економіки України.
Внаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали двоє людей: чоловік отримав поранення, у дитини - гостра реакція на стрес. У Печерському районі пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані автомобілі.
У ніч на 26 вересня Київ зазнав атаки безпілотників, ймовірно типу "Shahed". Сили ППО знешкодили близько 10 дронів, але в Печерському районі пошкоджено газову трубу та автомобілі, одна дитина поранена.
Під час нічної атаки на Київ постраждала дитина, яку госпіталізували з численними різаними ранами.
У Києві знову активізувалася протиповітряна оборона через загрозу ворожої атаки. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, нагадуючи про нічну атаку, що спричинила пошкодження в місті.
У Печерському районі Києва внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. Також відбулася розгерметизація газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на територію дитячого садка.
Печерський райсуд Києва продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Суд також продовжив обов'язки на носіння електронного браслета для Тищенка.
Директору комунального підприємства Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості. Він закупив тюльпани для клумб Печерська за завищеною на 230 тисяч гривень ціною.
Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на суму 3,6 млн грн. Проти колишнього керівника Печерської організації висунули звинувачення у привласненні коштів. Також йдеться про незаконне зберігання амфетаміну.
Апеляційний суд Києва підтримав позицію Національного банку України та закрив справу за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації.
Завдяки рекордно високій температурі повітря цього року бузок зацвів безпрецедентно рано в парках і на вулицях багатьох районів Києва, що свідчить про надзвичайно ранню весну в столиці.
Суд задовольнив клопотання адвоката правоохоронця, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера, про обрання запобіжного заходу у закритому режимі.
У Печерському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу, що тимчасово обмежило водопостачання кількох будинків, поки тривають ремонтні роботи.
Понад 23 мільйони гривень з рахунків російських компаній, які займалися торгівлею хімічною продукцією в Україні, перерахувало Національному агентству з розшуку та менеджменту активів Державне бюро розслідувань за рішенням суду.
Ще одна людина може перебувати під завалами будівлі спортзалу в Печерському районі Києва, пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки, в результаті якої було поранено 10 людей, у тому числі 16-річну дівчину.
Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву кількість постраждалих зросла до 7, серед яких неповнолітня дівчинка та дві вагітні жінки.
Російська ракетна атака на Київ спричинила пошкодження в трьох районах і падіння уламків ще в двох.
Російська ракетна атака пошкодила спортивний зал у Печерському районі Києва, люди могли опинитися під завалами.
Уламки ворожих ракет впали в Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах.
Чотири людини, в тому числі неповнолітній, отримали поранення в результаті ракетного обстрілу в Печерському районі Києва, що ускладнило рух на вулиці Михайла Бойчука в обох напрямках.
Триповерхова нежитлова будівля в Печерському районі Києва була зруйнована падінням уламків ракети, одна людина постраждала, медики надали їй допомогу на місці.
Аварійні служби були викликані до трьох районів Києва після ракетного обстрілу столиці, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок у Печерському районі.
Російський ракетний удар по Києву пошкодив житловий будинок у Печерському районі. На місце виїхали оперативні служби.
Суд визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у конфлікті інтересів, зобов'язав його сплатити штраф та внести до реєстру корупціонерів.