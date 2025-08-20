Суд задовольнив клопотання Генпрокурора про допит судово-медичного експерта у справі про вбивство на фунікулері

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 18382 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 18850 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 33600 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 124901 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48481 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 46774 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45548 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177413 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148082 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129497 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.9м/с
38%
744мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 11937 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18358 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 33564 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 124820 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177372 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 7598 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6532 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 8614 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25516 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36804 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Суд задовольнив клопотання Генпрокурора про допит судово-медичного експерта у справі про вбивство на фунікулері

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Суд у справі Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері, задовольнив клопотання Генпрокурора Руслана Кравченка про допит судово-медичного експерта. Це рішення прийнято для роз'яснення висновків експертизи.

Суд задовольнив клопотання Генпрокурора про допит судово-медичного експерта у справі про вбивство на фунікулері

Суд у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, ухвалив рішення задовольнити клопотання Генерального прокурора Руслана Кравченка щодо допиту судово-медичного експерта з метою роз'яснення висновків експертизи. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Суд має право викликати судово-медичного експерта для допитів з метою роз'яснення висновків експертизи", - зазначив Кравченко, звертаючись до суду з клопотанням про допит експерта.

Суд задовольнив клопотання Генпрокурора. Наразі триває допит експерта.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 20 серпня, в Києві відбувається судове засідання щодо ексспівробітника УДО Артема Косова. Обвинувачення особисто представляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

Адвокат сім'ї потерпілих Олександр Панченко повідомляв УНН, що справа вбивства підлітка на фунікулері на стадії ознайомлення з матеріалами. Судові засідання неодноразово зривав адвокат Косова.

"Я вважаю, що це зі сторони захисту була професіональна процесуальна диверсія", - говорив він.

В результаті суд призначив Косову безоплатного адвоката.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що прокуратура буде звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29 • 3261 перегляд

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Дитина
Святошинський район
Європейський оборонний фонд
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Печерський район
Київ