Розпочалось засідання щодо вбивства підлітка на фунікулері у Києві: Генпрокурор Кравченко представляє обвинувачення

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 12050 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13249 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25170 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99477 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39957 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40069 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39461 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164924 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140882 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123819 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
41%
745мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5748 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 12041 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 25150 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 99420 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164892 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2452 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1880 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4280 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17656 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28135 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Розпочалось засідання щодо вбивства підлітка на фунікулері у Києві: Генпрокурор Кравченко представляє обвинувачення

Київ • УНН

 • 334 перегляди

У Києві розпочався суд над ексспівробітником УДО Артемом Косовим, обвинуваченим в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Обвинувачення особисто представляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

Розпочалось засідання щодо вбивства підлітка на фунікулері у Києві: Генпрокурор Кравченко представляє обвинувачення

У Києві розпочався розгляд справи ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

У Шевченківському суді  Києва стартував судовий процес у резонансній справі колишнього співробітника УДО, обвинуваченого у вбивстві 16 річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера 7 квітня 2024 року.

Особливу увагу справі надає керівництво прокуратури - обвинувачення в суді представляє особисто Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Адвокат сім'ї потерпілих Олександр Панченко повідомляв УНН, що справа вбивства підлітка на фунікулері на стадії ознайомлення з матеріалами. Судові засідання неодноразово зривав адвокат Косова.

"Я вважаю, що це зі сторони захисту була професіональна процесуальна диверсія", - говорив він.

В результаті суд призначив Косову безоплатного адвоката.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що прокуратура буде звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29 • 3181 перегляд

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Дитина
Святошинський район
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Печерський район
Україна
Київ