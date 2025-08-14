Генпрокурор: ми будемо звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 11342 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 37788 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 26040 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 25372 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 25703 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 30168 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 40403 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42140 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40838 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42872 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
35%
756мм
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 29043 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 27282 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 29453 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 24569 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 9862 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 37805 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 167704 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 142083 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 131855 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 142064 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Велика Британія
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 7238 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 31516 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 53568 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 106566 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 122736 перегляди
Актуальне
The Times
Друга світова війна
Дія (сервіс)
WhatsApp
Signal

Генпрокурор: ми будемо звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє про зловживання правом на захист у справі про вбивство на фунікулері. Прокуратура звернеться до Дисциплінарної комісії адвокатури через шостий зрив засідання.

Генпрокурор: ми будемо звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері

У справі про вбивство юнака на фунікулері в столиці, яка слухається у Шевченківському райсуді Києва, відбувається зловживання правом на захист. Про це після сьогоднішнього судового засідання заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає кореспондент УНН.

На сьогоднішньому засіданні, за словами Генерального прокурора, відбулося вже шосте зловживання правом на захист.

Шостий зрив судового засідання. Захисник не відмовляється захищати обвинуваченого. Ми вважаємо, що це зловживанням правом, порушення права на захист. Ми будемо звертатися до Дисциплінарної комісії захисників (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ред.) щоб його покарали і позбавили права на зайняття адвокатської діяльності, тому що захисник зобов’язаний дотримуватись усіх законних прав і обов’язків, захищаючи обвинуваченого в цьому кримінальному провадженні чи в іншому

- повідомив Кравченко.

Він додав, що у справі наразі досягнуто певного консенсусу зі стороною захисту в тому, що новий адвокат зможе підготуватися до наступного судового засідання, яке заплановане на 20 серпня.

Доповнення 

Раніше УНН писав, що Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері - попередній захисник обвинуваченого вкотре не з'явився на засідання суду. 

Сьогодні Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.  

Нагадаємо 

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ