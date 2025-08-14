Генпрокурор: ми будемо звертатися до дисциплінарної комісії через зловживання правом на захист адвокатом у справі про вбивство на фунікулері

У справі про вбивство юнака на фунікулері в столиці, яка слухається у Шевченківському райсуді Києва, відбувається зловживання правом на захист. Про це після сьогоднішнього судового засідання заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає кореспондент УНН.

На сьогоднішньому засіданні, за словами Генерального прокурора, відбулося вже шосте зловживання правом на захист.

Шостий зрив судового засідання. Захисник не відмовляється захищати обвинуваченого. Ми вважаємо, що це зловживанням правом, порушення права на захист. Ми будемо звертатися до Дисциплінарної комісії захисників (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ред.) щоб його покарали і позбавили права на зайняття адвокатської діяльності, тому що захисник зобов’язаний дотримуватись усіх законних прав і обов’язків, захищаючи обвинуваченого в цьому кримінальному провадженні чи в іншому - повідомив Кравченко.

Він додав, що у справі наразі досягнуто певного консенсусу зі стороною захисту в тому, що новий адвокат зможе підготуватися до наступного судового засідання, яке заплановане на 20 серпня.

Доповнення

Раніше УНН писав, що Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері - попередній захисник обвинуваченого вкотре не з'явився на засідання суду.

Сьогодні Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.