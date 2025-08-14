Генпрокурор: мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере

В деле об убийстве юноши на фуникулере в столице, которое слушается в Шевченковском районном суде Киева, происходит злоупотребление правом на защиту. Об этом после сегодняшнего судебного заседания заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании, по словам Генерального прокурора, произошло уже шестое злоупотребление правом на защиту.

"Шестой срыв судебного заседания. Защитник не отказывается защищать обвиняемого. Мы считаем, что это злоупотребление правом, нарушение права на защиту. Мы будем обращаться в Дисциплинарную комиссию защитников (Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры – ред.), чтобы его наказали и лишили права на занятие адвокатской деятельностью, потому что защитник обязан соблюдать все законные права и обязанности, защищая обвиняемого в этом уголовном производстве или в другом", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что по делу сейчас достигнут определенный консенсус со стороной защиты в том, что новый адвокат сможет подготовиться к следующему судебному заседанию, которое запланировано на 20 августа.

Дополнение

Ранее УНН писал, что Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову, обвиняемому в убийстве 16-летнего парня на фуникулере - предыдущий защитник обвиняемого в очередной раз не явился на заседание суда.

Сегодня Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.