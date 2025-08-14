Генпрокурор: мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 12364 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 42505 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 28434 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 27725 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 27802 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 31328 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41149 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42406 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40999 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42972 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 29488 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 31658 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 27302 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 10958 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 8934 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 42554 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 169814 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 144078 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 133700 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 143802 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Великобритания
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 9476 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 32300 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 54302 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 107242 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 123376 просмотра
Актуальное
Таймс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
WhatsApp
Signal

Генпрокурор: мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляет о злоупотреблении правом на защиту по делу об убийстве на фуникулере. Прокуратура обратится в Дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за шестого срыва заседания.

Генпрокурор: мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере

В деле об убийстве юноши на фуникулере в столице, которое слушается в Шевченковском районном суде Киева, происходит злоупотребление правом на защиту. Об этом после сегодняшнего судебного заседания заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании, по словам Генерального прокурора, произошло уже шестое злоупотребление правом на защиту.

"Шестой срыв судебного заседания. Защитник не отказывается защищать обвиняемого. Мы считаем, что это злоупотребление правом, нарушение права на защиту. Мы будем обращаться в Дисциплинарную комиссию защитников (Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры – ред.), чтобы его наказали и лишили права на занятие адвокатской деятельностью, потому что защитник обязан соблюдать все законные права и обязанности, защищая обвиняемого в этом уголовном производстве или в другом", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что по делу сейчас достигнут определенный консенсус со стороной защиты в том, что новый адвокат сможет подготовиться к следующему судебному заседанию, которое запланировано на 20 августа.

Дополнение 

Ранее УНН писал, что Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову, обвиняемому в убийстве 16-летнего парня на фуникулере - предыдущий защитник обвиняемого в очередной раз не явился на заседание суда. 

Сегодня Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.  

Напомним 

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев