Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших

Киев • УНН

 • 800 просмотра

российская армия атаковала Киев и область ракетами и беспилотниками, вызвав разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах. Пострадали 8 человек, среди них 16-летний ребенок, разрушен частный дом и повреждены многоэтажки.

Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших

российская армия в течение всей ночи атаковала Киев и область с применением ракет и беспилотников, вызвав масштабные разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах. Об этом сообщают спасатели, мэр города Виталий Кличко и глава МВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС Украины, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. В Вышгородском районе в результате ракетного удара был разрушен частный дом.

Спасатели достали из-под завалов одного человека и передали его медикам. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы и психологи.

Разрушение жилого сектора в столице

В Киеве зафиксированы повреждения объектов в семи районах. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о прямых попаданиях БпЛА в многоэтажки.

В Дарницком районе, где БпЛА попал в 24-этажный дом, частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет. Сейчас в столице в результате атаки врага пострадали 8 человек. Пятерых из них медики госпитализировали. В Дарницком районе в результате падения обломков горят автомобили. В Днепровском районе, где БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек. В Днепровском районе попадание в ДЕПО 

– отметил Кличко.

Также зафиксировано попадание в Соломенском районе, где удар пришелся на 9-й этаж общежития одного из высших учебных заведений.

В Деснянском районе повреждена девятиэтажка, в Шевченковском – возник пожар на 10-м этаже жилого дома.

Пострадавшие и текущая ситуация

По информации начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, количество пострадавших в столице возросло до восьми человек, среди которых 16-летний ребенок.

Почти всю ночь продолжается российская террористическая атака на столицу. Сейчас имеем ряд локаций, в 7 районах Киева, которые пострадали от вражеского обстрела. Призываю оставаться в укрытиях до отбоя тревоги! 

– сообщил Ткаченко.

Кроме жилых домов, повреждения получили гаражные кооперативы и частный сектор, сгорело несколько автомобилей. Ликвидация пожаров и поисково-спасательные работы продолжаются.

Эта атака стала одной из самых рассредоточенных по количеству пораженных районов столицы одновременно, поскольку вызовы экстренных служб поступили почти со всех частей города в течение одного часа.

Позже Кличко заявил, что по состоянию на 09:20 в Киеве 11 пострадавших

В медучреждения столицы госпитализировали 8 человек.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Воздушная тревога
Война в Украине
Дарницкий район
Днепровский район (Днепропетровская область)
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Соломенский район
Виталий Кличко
Киев