Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших

российская армия в течение всей ночи атаковала Киев и область с применением ракет и беспилотников, вызвав масштабные разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах. Об этом сообщают спасатели, мэр города Виталий Кличко и глава МВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

По данным ГСЧС Украины, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. В Вышгородском районе в результате ракетного удара был разрушен частный дом.

Спасатели достали из-под завалов одного человека и передали его медикам. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы и психологи.

В Киеве зафиксированы повреждения объектов в семи районах. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о прямых попаданиях БпЛА в многоэтажки.

В Дарницком районе, где БпЛА попал в 24-этажный дом, частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет. Сейчас в столице в результате атаки врага пострадали 8 человек. Пятерых из них медики госпитализировали. В Дарницком районе в результате падения обломков горят автомобили. В Днепровском районе, где БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек. В Днепровском районе попадание в ДЕПО