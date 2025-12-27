Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших
Киев • УНН
российская армия атаковала Киев и область ракетами и беспилотниками, вызвав разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах. Пострадали 8 человек, среди них 16-летний ребенок, разрушен частный дом и повреждены многоэтажки.
российская армия в течение всей ночи атаковала Киев и область с применением ракет и беспилотников, вызвав масштабные разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах. Об этом сообщают спасатели, мэр города Виталий Кличко и глава МВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС Украины, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. В Вышгородском районе в результате ракетного удара был разрушен частный дом.
Спасатели достали из-под завалов одного человека и передали его медикам. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы и психологи.
Разрушение жилого сектора в столице
В Киеве зафиксированы повреждения объектов в семи районах. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о прямых попаданиях БпЛА в многоэтажки.
В Дарницком районе, где БпЛА попал в 24-этажный дом, частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет. Сейчас в столице в результате атаки врага пострадали 8 человек. Пятерых из них медики госпитализировали. В Дарницком районе в результате падения обломков горят автомобили. В Днепровском районе, где БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек. В Днепровском районе попадание в ДЕПО
Также зафиксировано попадание в Соломенском районе, где удар пришелся на 9-й этаж общежития одного из высших учебных заведений.
В Деснянском районе повреждена девятиэтажка, в Шевченковском – возник пожар на 10-м этаже жилого дома.
Пострадавшие и текущая ситуация
По информации начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, количество пострадавших в столице возросло до восьми человек, среди которых 16-летний ребенок.
Почти всю ночь продолжается российская террористическая атака на столицу. Сейчас имеем ряд локаций, в 7 районах Киева, которые пострадали от вражеского обстрела. Призываю оставаться в укрытиях до отбоя тревоги!
Кроме жилых домов, повреждения получили гаражные кооперативы и частный сектор, сгорело несколько автомобилей. Ликвидация пожаров и поисково-спасательные работы продолжаются.
Эта атака стала одной из самых рассредоточенных по количеству пораженных районов столицы одновременно, поскольку вызовы экстренных служб поступили почти со всех частей города в течение одного часа.
Позже Кличко заявил, что по состоянию на 09:20 в Киеве 11 пострадавших
В медучреждения столицы госпитализировали 8 человек.
