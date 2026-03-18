Российский беспилотник атаковал Львов, есть попадание
Киев • УНН
Вражеский дрон попал по объекту во Львове, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным главы ОВА Максима Козицкого, пострадавших нет.
Армия рф атаковала Львов беспилотником, на месте попадания работают профильные службы. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, без пострадавших.
По словам главы Львовской ОВА, на месте попадания работают все профильные службы.
Вражеский дрон атаковал энергообъект возле Нововолынска, есть перебои со светом и водой18.03.26, 21:22 • 2494 просмотра