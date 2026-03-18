Российский беспилотник атаковал Львов, есть попадание

Армия рф атаковала Львов беспилотником, на месте попадания работают профильные службы. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, без пострадавших. - сообщил Козицкий.

По словам главы Львовской ОВА, на месте попадания работают все профильные службы.

