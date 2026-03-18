Вражеский дрон атаковал энергообъект возле Нововолынска, есть перебои со светом и водой
Киев • УНН
В результате атаки беспилотника на энергетическую инфраструктуру часть громады осталась без света. Также в городе зафиксированы перебои с водоснабжением.
На Волыни вражеский дрон атаковал энергообъект возле Нововолынска, в части громады пропал свет. Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус, передает УНН.
Предварительно есть попадание в энергообъект возле Нововолынска. В части общины пропал свет. Также есть перебои с водоснабжением
Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотника в сторону украинско-польской границы.
