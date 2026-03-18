Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациента

Частная одесская клиника Odrex опубликовала новое видео с хирургом Виталием Русаковым, в котором врача пытаются показать как специалиста, который "спасает жизни" пациентов. Этот сюрреалистический PR происходит несмотря на то, что Русаков является обвиняемым в уголовном производстве по ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, эти действия могли привести к смерти пациента, сообщает УНН.

В новом PR-видео клиники Odrex рассказывают историю пациента с тяжелым заболеванием, которого удалось "вернуть к жизни во второй раз". В центре этой истории – команда врачей, среди них самая яркая "звездочка" хирург Виталий Русаков. Кстати, на видео именно ему, а не спасенному пациенту, уделено больше всего "эфирного времени".

Это не первый подобный PR-кейс клиники Odrex. Еще в конце 2025 года скандальное медучреждение опубликовало другое видео с аналогичным месседжем – в нем положительный результат лечения пациента презентуют, как почти божественное спасение его жизни врачом Русаковым.

PR клиники Odrex на подозреваемом враче

На фоне публикаций этих видео возникает вполне логичный вопрос: уместно ли рекламировать медицинское учреждение и врача Русакова как "спасителя жизней", когда этот же врач прямо сейчас находится на скамье подсудимых по делу о смерти пациента?

Ведь Виталий Русаков – один из двух обвиняемых в уголовном производстве по поводу смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в стенах "Одрекс". По версии следствия, во время лечения пациента врачом Русаковым могли быть допущены серьезные нарушения стандартов медицинской помощи. В частности, после операции Аднану Кивану не была назначена обязательная антибактериальная терапия (антибиотики), а также врач не отреагировал на признаки послеоперационных осложнений. В результате у пациента развился сепсис, который, по выводам коллегиальной судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

Абсурдно, что обвиняемый по делу о медицинской халатности врач сегодня становится "главным героем" трогательных видео о спасении пациентов клиники Odrex. Такой PR-ход выглядит, по меньшей мере, нелепо. Ведь вместо публичного объяснения ситуации вокруг уголовного производства и смерти бизнесмена Аднана Кивана, клиника выбирает другую стратегию – отбеливание образа скандального врача.

Более того, медучреждение фактически не дает никаких четких сигналов своим пациентам: допущен ли этот врач к практике, считает ли клиника его действия безупречными, признает ли хотя бы часть проблем, которые стали предметом уголовного производства?

Вместо этого кажется, что акцент сознательно пытаются сместить: от сложных вопросов о качестве медицинской помощи и уровне профессионализма Русакова – на истории со счастливым финалом о спасении жизни.

И здесь возникает ключевой вопрос: уместно ли рекламировать врача, в отношении действий которого происходит суд, как лицо клиники Odrex? Ведь речь идет не об абстрактном конфликте или сложном клиническом случае, а о конкретном уголовном производстве, где, по версии следствия, речь идет о возможном несоблюдении базовых стандартов лечения.

В такой ситуации логично было бы ожидать сдержанности, прозрачности и ответственности в публичных коммуникациях клиники. Однако Odrex, кажется, делает противоположное – и этим лишь усиливает общественный резонанс вокруг дела.

Сейчас суд уже перешел к рассмотрению дела по существу. Подготовительное производство завершено, и первое судебное заседание назначено на 23 марта 2026 года. Виталий Русаков находится под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязан носить электронное средство контроля.

Личные отношения врача Русакова и пациента

Отдельного внимания в этом деле заслуживают личные отношения между хирургом Виталием Русаковым и Аднаном Киваном. Как рассказала в интервью одесская журналистка Зоя Казанжи, Русаков на протяжении многих лет был личным врачом Аднана Кивана, а между семьями были близкие, доверительные отношения.

По словам Казанжи, Аднан Киван и его семья полностью доверяли Виталию Русакову, как врачу. Это доверие, в частности, иллюстрируют подарки: при жизни бизнесмен подарил хирургу квартиру с ремонтом в новостройке, а также в честь свадьбы врача – новенький автомобиль Lexus.

В то же время, как отмечает журналистка, после смерти пациента Русаков даже не извинился перед семьей и не признал никакой ответственности. Наоборот – он начал отрицать свою причастность к лечению Аднана Кивана.

И это при том, что Русаков долгое время был личным врачом бизнесмена, регулярно посещал пациента дома и осуществлял медицинские манипуляции вне клиники.

Позиция скандального врача Русакова

Публичная позиция самого Виталия Русакова выглядит такой, что лишь усиливает сюрреалистичность ситуации. Подозреваемый врач опубликовал пост в Facebook, в котором пытается поставить под сомнение обоснованность обвинения. В частности, он заявляет, что обвинительный акт якобы "не соответствует закону", а также утверждает, что "как врач до сих пор не знает, в чем конкретно его обвиняют".

Кроме того, он, кажется, пытается манипулировать ситуацией и подает ее, как потенциальный прецедент для всего медицинского сообщества. Пишет о том, что он якобы является символом "нечестной расправы" системы над врачами в случаях, когда пациент "просто не смог выздороветь".

Впрочем, такая риторика выглядит довольно неоднозначно на фоне сути обвинения, которое касается не течения тяжелого заболевания, а возможного несоблюдения врачом Русаковым базовых стандартов медицинской помощи во время послеоперационного лечения.

Напомним

По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует одесская частная клиника Odrex. Расследования начаты, в частности, по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленного убийства.

На фоне общественного резонанса семьи погибших пациентов и люди, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике, создали общественную инициативу StopOdrex. Активисты движения запустили сайт и Telegram-канал, где собирают истории о негативном опыте лечения в клинике Odrex, а также информируют о ходе уголовных производств.