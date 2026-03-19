Эксперты обнаружили новое шпионское ПО для iPhone, которое может поражать миллионы устройств

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Киберпреступники похищают данные и криптокошельки через уязвимости Apple. Эксперты призывают срочно обновить системы для защиты от атак.

Фото: Reuters

Исследователи кибербезопасности обнаружили новое вредоносное программное обеспечение, способное проникать в сотни миллионов iPhone и похищать данные пользователей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шпионская программа под названием "Darksword" была обнаружена на десятках сайтов, в том числе украинских. Она позволяет получать доступ к личной информации и даже криптокошелькам пользователей.

Растет рынок киберугроз

Специалисты отмечают, что это уже второй случай за месяц, когда находят мощное шпионское ПО для устройств Apple. Это свидетельствует о формировании рынка сложных инструментов взлома, которые могут использоваться киберпреступниками.

Один из исследователей заявил, что существует "проверенная цепочка эксплойтов", которые попадают в руки преступных структур.

Миллионы устройств остаются уязвимыми

Несмотря на то, что Apple уже выпустила обновления безопасности, значительное количество iPhone может оставаться под угрозой из-за устаревшего программного обеспечения.

Эксперты призывают пользователей срочно обновлять системы, ведь подобные атаки становятся все сложнее и масштабнее.

