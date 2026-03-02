Apple представила новый бюджетный iPhone 17e — какая цена и когда появится в продаже
Киев • УНН
Apple представила бюджетный iPhone 17e по цене от $599 с 256 ГБ памяти, чипом A19 и 48 Мп камерой. Предзаказы стартуют 4 марта, продажи — с 11 марта.
iPhone 17e можно будет купить по цене от $599. Модель имеет 256 ГБ памяти, оснащена чипом A19, модемом C1X, камерой 48 Мп и MagSafe. Предзаказы стартуют 4 марта, продажи - с 11 марта.
Apple представила новый доступный смартфон iPhone 17e, который стал самой дешевой моделью в линейке iPhone 17. Базовая версия с накопителем на 256 ГБ будет стоить от 599 долларов США, что вдвое больше стартового объема памяти по сравнению с предыдущим поколением при сохранении той же начальной цены, сообщает УНН.
Детали
По данным компании, iPhone 17e получил новейший чип A19, который должен обеспечивать высокую производительность в повседневных задачах, играх и работе с функциями искусственного интеллекта.
Также в смартфоне установлен модем нового поколения C1X. В компании заявляют, что он обеспечивает скорость передачи данных до двух раз выше по сравнению с модемом C1, который использовался в iPhone 16e.
Камера iPhone 17e — 48 Мп Fusion. Она поддерживает съемку портретов нового поколения и запись видео в формате 4K Dolby Vision.
Модель оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с защитным стеклом Ceramic Shield 2, которое, по заявлению Apple, имеет втрое лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущей версией.
Отдельно производитель отмечает поддержку MagSafe, что позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары.
iPhone 17e будет доступен в трех цветах с матовым покрытием: черном, белом и светло-розовом.
Заказы на новинку стартуют 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.
