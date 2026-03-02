Apple представила новый бюджетный iPhone 17e — какая цена и когда появится в продаже

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 10102 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 11023 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 10819 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 12714 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 14843 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 11734 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 13018 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 15118 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 27801 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16518 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
70%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 15752 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 24646 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 24860 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 12043 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 17348 просмотра
публикации
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 10101 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 17367 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 24870 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 27801 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 137672 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 3938 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 10792 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 12048 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 75023 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 72601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Airbus A380
Старлинк

Apple представила новый бюджетный iPhone 17e — какая цена и когда появится в продаже

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Apple представила бюджетный iPhone 17e по цене от $599 с 256 ГБ памяти, чипом A19 и 48 Мп камерой. Предзаказы стартуют 4 марта, продажи — с 11 марта.

Apple представила новый бюджетный iPhone 17e — какая цена и когда появится в продаже

iPhone 17e можно будет купить по цене от $599. Модель имеет 256 ГБ памяти, оснащена чипом A19, модемом C1X, камерой 48 Мп и MagSafe. Предзаказы стартуют 4 марта, продажи - с 11 марта.

Apple представила новый доступный смартфон iPhone 17e, который стал самой дешевой моделью в линейке iPhone 17. Базовая версия с накопителем на 256 ГБ будет стоить от 599 долларов США, что вдвое больше стартового объема памяти по сравнению с предыдущим поколением при сохранении той же начальной цены, сообщает УНН.

Детали

По данным компании, iPhone 17e получил новейший чип A19, который должен обеспечивать высокую производительность в повседневных задачах, играх и работе с функциями искусственного интеллекта.

Также в смартфоне установлен модем нового поколения C1X. В компании заявляют, что он обеспечивает скорость передачи данных до двух раз выше по сравнению с модемом C1, который использовался в iPhone 16e.

Камера iPhone 17e — 48 Мп Fusion. Она поддерживает съемку портретов нового поколения и запись видео в формате 4K Dolby Vision.

Модель оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с защитным стеклом Ceramic Shield 2, которое, по заявлению Apple, имеет втрое лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущей версией.

Отдельно производитель отмечает поддержку MagSafe, что позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары.

iPhone 17e будет доступен в трех цветах с матовым покрытием: черном, белом и светло-розовом.

Заказы на новинку стартуют 4 марта, а продажи начнутся 11 марта.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти. IDC прогнозирует наибольшее сокращение поставок мобильных устройств за всю историю наблюдений.

Александра Василенко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Apple Inc.