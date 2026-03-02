$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 10137 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
15:45 • 11056 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 10836 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 12729 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 14862 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 11748 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
Ексклюзив
13:33 • 13025 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 15124 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 27814 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16523 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
16:02 • 10137 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 27814 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Apple представила новий бюджетний iPhone 17e - яка ціна та коли з'явиться у продажу

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Apple представила бюджетний iPhone 17e за ціною від $599 з 256 ГБ пам'яті, чіпом A19 та 48 Мп камерою. Передзамовлення стартують 4 березня, продажі - з 11 березня.

Apple представила новий бюджетний iPhone 17e - яка ціна та коли з'явиться у продажу

iPhone 17e можна буде купити за ціною від $599. Модель має 256 ГБ пам'яті, оснащена чіпом A19, модемом C1X, камерою 48 Мп і MagSafe. Передзамовлення стартують 4 березня, продажі - з 11 березня.

Apple презентувала новий доступний смартфон iPhone 17e, який став найдешевшою моделлю у лінійці iPhone 17. Базова версія з накопичувачем на 256 ГБ коштуватиме від 599 доларів США, що вдвічі більше стартового обсягу пам’яті порівняно з попереднім поколінням за збереження тієї ж початкової ціни, повідомляє УНН.

Деталі

За даними компанії, iPhone 17e отримав новітній чип A19, який має забезпечувати високу продуктивність у повсякденних завданнях, іграх та роботі з функціями штучного інтелекту.

Також у смартфоні встановлено модем нового покоління C1X. У компанії заявляють, що він забезпечує швидкість передавання даних до двох разів вищу порівняно з модемом C1, який використовувався в iPhone 16e.

Камера iPhone 17e — 48 Мп Fusion. Вона підтримує зйомку портретів нового покоління та запис відео у форматі 4K Dolby Vision.

Модель оснащена 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із захисним склом Ceramic Shield 2, яке, за заявою Apple, має утричі кращу стійкість до подряпин у порівнянні з попередньою версією.

Окремо виробник наголошує на підтримці MagSafe, що дає змогу використовувати швидке бездротове заряджання та сумісні аксесуари.

iPhone 17e буде доступний у трьох кольорах з матовим покриттям: чорному, білому та світло-рожевому.

Замовлення на новинку стартують 4 березня, а продажі розпочнуться 11 березня.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що ринок смартфонів очікує рекордне падіння у 2026 році через дефіцит та подорожчання пам'яті. IDC прогнозує найбільше скорочення поставок мобільних пристроїв за всю історію спостережень.

Олександра Василенко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Apple