Apple представила новий бюджетний iPhone 17e - яка ціна та коли з'явиться у продажу
Київ • УНН
Apple представила бюджетний iPhone 17e за ціною від $599 з 256 ГБ пам'яті, чіпом A19 та 48 Мп камерою. Передзамовлення стартують 4 березня, продажі - з 11 березня.
Apple презентувала новий доступний смартфон iPhone 17e, який став найдешевшою моделлю у лінійці iPhone 17. Базова версія з накопичувачем на 256 ГБ коштуватиме від 599 доларів США, що вдвічі більше стартового обсягу пам’яті порівняно з попереднім поколінням за збереження тієї ж початкової ціни, повідомляє УНН.
Деталі
За даними компанії, iPhone 17e отримав новітній чип A19, який має забезпечувати високу продуктивність у повсякденних завданнях, іграх та роботі з функціями штучного інтелекту.
Також у смартфоні встановлено модем нового покоління C1X. У компанії заявляють, що він забезпечує швидкість передавання даних до двох разів вищу порівняно з модемом C1, який використовувався в iPhone 16e.
Камера iPhone 17e — 48 Мп Fusion. Вона підтримує зйомку портретів нового покоління та запис відео у форматі 4K Dolby Vision.
Модель оснащена 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із захисним склом Ceramic Shield 2, яке, за заявою Apple, має утричі кращу стійкість до подряпин у порівнянні з попередньою версією.
Окремо виробник наголошує на підтримці MagSafe, що дає змогу використовувати швидке бездротове заряджання та сумісні аксесуари.
iPhone 17e буде доступний у трьох кольорах з матовим покриттям: чорному, білому та світло-рожевому.
Замовлення на новинку стартують 4 березня, а продажі розпочнуться 11 березня.
Нагадаємо
