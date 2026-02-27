Ринок смартфонів очікує рекордне падіння у 2026 році через дефіцит та подорожчання пам'яті
Київ • УНН
IDC прогнозує найбільше скорочення поставок мобільних пристроїв за всю історію спостережень. Ринок впаде до мінімумів десятирічної давнини через зростання вартості мікросхем пам'яті.
Міжнародна корпорація даних IDC прогнозує найбільше скорочення поставок мобільних пристроїв за всю історію спостережень, що призведе до падіння ринку до мінімумів десятирічної давнини. Основною причиною кризи стало стрімке зростання вартості мікросхем пам'яті, спровоковане переорієнтацією виробників на обслуговування інфраструктури штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно зі звітом аналітиків, світові поставки смартфонів впадуть на 12,9%, склавши лише 1,12 мільярда одиниць за підсумками року. Найважчого удару зазнають виробники недорогих пристроїв на базі Android, які не мають достатнього фінансового запасу для поглинання зростаючих витрат на комплектуючі.
HP, Dell, Acer та Asus розглядають використання китайських чіпів пам'яті на тлі кризи поставок - ЗМІ05.02.26, 20:49 • 7657 переглядiв
Водночас такі гіганти, як Apple та Samsung, можуть зміцнити свої позиції та збільшити частку ринку, оскільки дрібніші конкуренти будуть змушені суттєво підвищувати ціни або взагалі припиняти діяльність через нерентабельність.
Пріоритет штучного інтелекту над споживчою електронікою
Криза в ланцюжках поставок виникла через агресивну розбудову дата-центрів компаніями Meta, Google та Microsoft, які скуповують основні обсяги DRAM-пам'яті. Виробники мікросхем надають пріоритет замовленням для серверів штучного інтелекту через їхню вищу маржинальність, що залишає ринок смартфонів у стані дефіциту.
Qualcomm та Arm уразили побоювання дефіциту чіпів пам'яті: може обмежити виробництво смартфонів05.02.26, 09:46 • 3609 переглядiв