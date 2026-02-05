Qualcomm та Arm уразили побоювання дефіциту чіпів пам'яті: може обмежити виробництво смартфонів

Акції Qualcomm Inc. та Arm Holdings Plc різко впали після публікації квартальних звітів напівпровідникових компаній, чому сприяли побоювання, що дефіцит мікросхем пам'яті обмежить зростання електронної промисловості, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Акції обох компаній впали більш ніж на 8% на позабіржових торгах у середу ввечері після того, як керівництво дало зрозуміти, що обмеження щодо чіпів пам'яті обмежать виробництво телефонів. Qualcomm є найбільшим виробником процесорів для смартфонів, а Arm отримує більшу частину свого виторгу від роялті за технології, що використовуються в цій галузі.

Історичний розвиток інфраструктури штучного інтелекту призводить до дефіциту мікросхем пам'яті, які допомагають комп'ютерам керувати даними. Виробники компонентів зосередилися на постачаннях для центрів обробки даних ШІ, залишивши менше виробництва компонентів телефонів. Це означає, що зрештою менше продукції доходить до споживачів, яким доведеться платити вищі ціни.

"У масштабах усієї галузі дефіцит пам'яті та зростання цін, імовірно, визначать загальний масштаб ринку мобільних телефонів", - заявив генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон аналітикам під час телефонної конференції. Амон зазначив, що китайські покупці, зокрема, заявили, що будуть виробляти менше телефонів, ніж планувалося, через брак мікросхем пам'яті.

З іншого боку, і Qualcomm, і Arm готові отримати вигоду з буму ШІ. Компанії позиціонують себе таким чином, щоб отримувати більше доходів від операторів центрів обробки даних - зсув, який має допомогти їм у довгостроковій перспективі. Але вони, як і раніше, вразливі до коливань на ринку смартфонів.

Одним із позитивних моментів є те, що виробники телефонів віддають пріоритет найдорожчим моделям. Це допомагає збільшити продажі чіпів високого класу для Qualcomm та підтримати доходи Arm від роялті.

Інші компанії також б'ють на сполох з приводу нестачі чіпів пам'яті. Компанія MediaTek Inc., виробник мікросхем з Тайваню, згадала цю проблему під час телефонної конференції цього тижня, назвавши ситуацію такою, що "розвивається". Тим часом генеральний директор Intel Corp. Ліп-Бу Тан заявив, що дефіцит, імовірно, збережеться багато років.

"Наскільки мені відомо, поліпшення ситуації немає", - сказав він під час заходу у вівторок. Постачальники повідомили йому, що ситуація не покращиться до 2028 року, сказав Тан.

Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. та Micron Technology Inc. - три найбільші виробники мікросхем пам'яті. Їхні технології використовуються для зберігання інформації у всьому, від автомобілів до смартфонів, але зараз ключова увага приділяється задоволенню попиту на ШІ.

Центри обробки даних використовують передові чіпи, які називаються високошвидкісною пам'яттю (HBM), для роботи програмного забезпечення та сервісів штучного інтелекту. Компанії-виробники чіпів пам'яті вклали значні кошти у розширення виробництва цих компонентів - за рахунок інших джерел постачання.

Наразі галузь намагається збільшити свої загальні потужності. Але це потребуватиме часу: будівництво та оснащення заводів може тривати понад рік, зазначає видання.

