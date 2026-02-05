Qualcomm та Arm уразили побоювання дефіциту чіпів пам'яті: може обмежити виробництво смартфонів

$43.170.02
07:22 • 2830 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 14220 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 24747 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 19651 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 19363 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19791 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18539 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15229 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13783 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20199 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 9500 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 16633 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 10341 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 3914 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 6280 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 39618 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 70221 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 70557 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 109684 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 116201 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Франція
Європа
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 16676 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 10198 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 10144 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 13190 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 11544 перегляди
Qualcomm та Arm уразили побоювання дефіциту чіпів пам'яті: може обмежити виробництво смартфонів

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Акції Qualcomm Inc. та Arm Holdings Plc різко впали після квартальних звітів через побоювання, що дефіцит мікросхем пам'яті обмежить зростання електронної промисловості. Цей дефіцит, спричинений розвитком інфраструктури ШІ, призводить до меншого виробництва телефонів та зростання цін для споживачів.

Qualcomm та Arm уразили побоювання дефіциту чіпів пам'яті: може обмежити виробництво смартфонів

Акції Qualcomm Inc. та Arm Holdings Plc різко впали після публікації квартальних звітів напівпровідникових компаній, чому сприяли побоювання, що дефіцит мікросхем пам'яті обмежить зростання електронної промисловості, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Акції обох компаній впали більш ніж на 8% на позабіржових торгах у середу ввечері після того, як керівництво дало зрозуміти, що обмеження щодо чіпів пам'яті обмежать виробництво телефонів. Qualcomm є найбільшим виробником процесорів для смартфонів, а Arm отримує більшу частину свого виторгу від роялті за технології, що використовуються в цій галузі.

Історичний розвиток інфраструктури штучного інтелекту призводить до дефіциту мікросхем пам'яті, які допомагають комп'ютерам керувати даними. Виробники компонентів зосередилися на постачаннях для центрів обробки даних ШІ, залишивши менше виробництва компонентів телефонів. Це означає, що зрештою менше продукції доходить до споживачів, яким доведеться платити вищі ціни.

"У масштабах усієї галузі дефіцит пам'яті та зростання цін, імовірно, визначать загальний масштаб ринку мобільних телефонів", - заявив генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон аналітикам під час телефонної конференції. Амон зазначив, що китайські покупці, зокрема, заявили, що будуть виробляти менше телефонів, ніж планувалося, через брак мікросхем пам'яті.

З іншого боку, і Qualcomm, і Arm готові отримати вигоду з буму ШІ. Компанії позиціонують себе таким чином, щоб отримувати більше доходів від операторів центрів обробки даних - зсув, який має допомогти їм у довгостроковій перспективі. Але вони, як і раніше, вразливі до коливань на ринку смартфонів.

Одним із позитивних моментів є те, що виробники телефонів віддають пріоритет найдорожчим моделям. Це допомагає збільшити продажі чіпів високого класу для Qualcomm та підтримати доходи Arm від роялті.

Інші компанії також б'ють на сполох з приводу нестачі чіпів пам'яті. Компанія MediaTek Inc., виробник мікросхем з Тайваню, згадала цю проблему під час телефонної конференції цього тижня, назвавши ситуацію такою, що "розвивається". Тим часом генеральний директор Intel Corp. Ліп-Бу Тан заявив, що дефіцит, імовірно, збережеться багато років.

"Наскільки мені відомо, поліпшення ситуації немає", - сказав він під час заходу у вівторок. Постачальники повідомили йому, що ситуація не покращиться до 2028 року, сказав Тан.

Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. та Micron Technology Inc. - три найбільші виробники мікросхем пам'яті. Їхні технології використовуються для зберігання інформації у всьому, від автомобілів до смартфонів, але зараз ключова увага приділяється задоволенню попиту на ШІ.

Центри обробки даних використовують передові чіпи, які називаються високошвидкісною пам'яттю (HBM), для роботи програмного забезпечення та сервісів штучного інтелекту. Компанії-виробники чіпів пам'яті вклали значні кошти у розширення виробництва цих компонентів - за рахунок інших джерел постачання.

Наразі галузь намагається збільшити свої загальні потужності. Але це потребуватиме часу: будівництво та оснащення заводів може тривати понад рік, зазначає видання.

США купують 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів23.08.25, 22:20 • 4929 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Intel
Bloomberg