США купують 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів

Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 27967 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 28607 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 28710 перегляди
23 серпня, 03:30 • 28710 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 18426 перегляди
22 серпня, 18:18 • 18426 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41743 перегляди
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41743 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31353 перегляди
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31353 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29530 перегляди
22 серпня, 14:39 • 29530 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25457 перегляди
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25457 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24906 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14017 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ23 серпня, 09:52 • 15106 перегляди
Загиблий український пілот був льотчиком бригади "Привид Києва" - 40 БрТА23 серпня, 09:57 • 4698 перегляди
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23 серпня, 11:35 • 5746 перегляди
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії15:16 • 3746 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26 • 3910 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 27971 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 23856 перегляди
23 серпня, 06:00 • 23856 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
23 серпня, 03:30 • 28713 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31 • 27105 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41746 перегляди
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39 • 29531 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10 • 18876 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46 • 20694 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17 • 23331 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
США купують 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів
Київ • УНН

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Сполучені Штати придбають 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів. Компанія отримає державний грант, при цьому США не матимуть місця в раді директорів.

США купують 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів

Сполучені Штати купують 10% акцій виробника мікросхем Intel. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з угодою, Intel отримає державний грант від США, натомість надасть США пакет акцій у близько 10% акцій Intel за 8,9 мільярда доларів. Частину коштів візьмуть з фінансування, яке виділяли за актом CHIPS, ухваленому ще за часів президентства Джо Байдена. При цьому у Intel зазначили, що США не отримають місця в раді директорів компанії.

Трамп та генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан зустрілись напередодні. Після зустрічі президент США оголосив про угоду.

Він прийшов, бажаючи зберегти свою роботу, а в результаті дав нам 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали 10 мільярдів доларів

- розповів Трамп.

Вказується, що Intel подала заявку на грант від США, адже має збитки у збутку мікросхем через розвиток штучного інтелекту та впровадження його до мікрочіпів.

Довідково

Intel Corporation - найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш знана як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.

Нагадаємо

ЄС та США затвердили рамкову угоду про торгівлю. На майже всі європейські товари до США діятиме 15% податок, тоді як Європа скасує імпортні тарифи на американську продукцію та закупить чипи, енергоносії та військову техніку.

Нові тарифи Трампа вступили в силу: мита США досягли найвищого рівня з часів Другої світової війни07.08.25, 09:23 • 4521 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаТехнології
Intel
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки