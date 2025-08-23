США купують 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів
Київ • УНН
Сполучені Штати придбають 10% акцій виробника мікросхем Intel за 8,9 мільярда доларів. Компанія отримає державний грант, при цьому США не матимуть місця в раді директорів.
Сполучені Штати купують 10% акцій виробника мікросхем Intel. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Згідно з угодою, Intel отримає державний грант від США, натомість надасть США пакет акцій у близько 10% акцій Intel за 8,9 мільярда доларів. Частину коштів візьмуть з фінансування, яке виділяли за актом CHIPS, ухваленому ще за часів президентства Джо Байдена. При цьому у Intel зазначили, що США не отримають місця в раді директорів компанії.
Трамп та генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан зустрілись напередодні. Після зустрічі президент США оголосив про угоду.
Він прийшов, бажаючи зберегти свою роботу, а в результаті дав нам 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали 10 мільярдів доларів
Вказується, що Intel подала заявку на грант від США, адже має збитки у збутку мікросхем через розвиток штучного інтелекту та впровадження його до мікрочіпів.
Довідково
Intel Corporation - найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш знана як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.
Нагадаємо
ЄС та США затвердили рамкову угоду про торгівлю. На майже всі європейські товари до США діятиме 15% податок, тоді як Європа скасує імпортні тарифи на американську продукцію та закупить чипи, енергоносії та військову техніку.
