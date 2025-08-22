Краще, ніж нічого: США і ЄС затвердили торговельну угоду, але на обох континентах вистачає незадоволених

У митному спорі між ЄС і США досягнуто принципової угоди. Загальні контури виглядають так, ніби угода вигідна в першу чергу для американських виробників, але лише у певних сегментах ринку. Передає УНН із посиланням на Het Nieuwsblad.

Деталі

Європейський Союз та США затвердили рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Тепер майже на всі європейські товари, що ввозяться до США, буде діяти 15% податок. Досі поточна ставка становила 1,5 відсотка, втім ще нещодавно Трамп обіцяв навіть 30% мита.

Європейські товари стануть дорожчими для громадян США, вибір їх стане меншим. Але у Вашингтоні сподіваються, що ця міра спонукатиме обирати у першу чергу американські товари.

Європейські компанії продаватимуть менше товарів за океаном. З цього приводу у Комітеті з міжнародної торгівлі в Європейському парламенті визнають:

Це погано для економіки ЄС - каже Кетлін Ван Бремпт (Vooruit), заступниця голови Комітету.

Наразі узгоджено, на які продукти не поширюватиметься 15-відсотковий тариф, хоча ще не зовсім ясно, на скільки відсотків він буде знижений.

У Європейській комісії сподіваються, що зниження буде до нуля. США та ЄС обіцяють працювати над розширенням списку продуктів, на які 15% не буде застосовуватися. Але, це плани на майбутнє.

Серед подібних товарів:

літаки та їхні деталі;

генеричні ліки;

певні природні ресурси, яких взагалі нема у США.

Інші тарифи можуть бути вищими, зокрема сталь та алюміній - на рівні 50%.

Водночас Європа обіцяє скасувати імпортні тарифи на американську продукцію.

Вже перелічено на що:

морепродукти;

горіхи;

молочні продукти;

фрукти та овочі;

оброблені харчові продукти та свинина.

Європейським виробникам продуктів харчування буде дешевше включати ці американські продукти і, відповідно, для європейських виробників це означає появу додаткового конкурента.

Також Європа обіцяє придбати у США:

Чипи штучного інтелекту (на суму 35 мільярдів євро); Енергетичні продукти, такі як СПГ (на суму 650 мільярдів євро). «Значно більшу кількість» військової техніки.

Європейський Союз та Сполучені Штати також обіцяють усунути "нетарифні бар'єри", коли йдеться про торгівлю продуктами харчування. Конкретно згадуються свинина та молочні продукти.

Також влада США та представники ЄС домовилися автоматично дозволяти автомобілям кожного з блоків в'їжджати на свої дороги.

Угода про автомобілі особливо вигідна для американських виробників.

"Європа ризикує бути затопленою надмірно великими та недостатньо регульованими американськими пікапами та SUV, які повністю суперечать європейській концепції безпечнішої мобільності", - каже директор ETSC, Європейського інституту безпеки дорожнього руху, Антоніо Авеносо.

Хто виграє чи програє від цієї угоди?

Багато компаній та політиків у Європі кажуть, що це краще, ніж ніякої угоди. І у США. і Європі є виробники, які отримають певну вигоду

Фахівці підкреслюють, що торговельна війна з надзвичайно високими тарифами та політичною ескалацією нікому не допомагає.

Але є ті, хто менше задоволений.

Серед них - європейські виробники вина та спиртних напоїв, які сподівалися на майже нульовий тариф. Також фармацевтичний сектор.

У США відреагував розчаровано сектор великої рогатої худоби.

Нагадаємо

Європейський Союз та США близькі до торговельної угоди, яка передбачає 15% мито на товари з ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ця ставка може поширюватися на автомобілі, відображаючи рамкову угоду США з Японією.

Сполучені Штати Америки з 1 серпня застосовують 15% мит на імпорт європейського вина та спиртних напоїв.