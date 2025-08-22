Краще, ніж нічого: США і ЄС затвердили торговельну угоду, але на обох континентах вистачає незадоволених

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 10760 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 11277 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 10323 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 11848 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 13721 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11088 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17557 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18646 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12896 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13768 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
96%
741мм
Популярнi новини
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15501 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52 • 4322 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11584 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7324 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8028 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8056 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 10754 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 11844 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 13719 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17556 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 10320 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7350 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11598 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15514 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 24267 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Краще, ніж нічого: США і ЄС затвердили торговельну угоду, але на обох континентах вистачає незадоволених

Київ • УНН

 • 212 перегляди

ЄС та США затвердили рамкову угоду про торгівлю. На майже всі європейські товари до США діятиме 15% податок, тоді як Європа скасує імпортні тарифи на американську продукцію та закупить чипи, енергоносії та військову техніку.

Краще, ніж нічого: США і ЄС затвердили торговельну угоду, але на обох континентах вистачає незадоволених

У митному спорі між ЄС і США досягнуто принципової угоди. Загальні контури виглядають так, ніби угода вигідна в першу чергу для американських виробників, але лише у певних сегментах ринку. Передає УНН із посиланням на Het Nieuwsblad.

Деталі

Європейський Союз та США затвердили рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Тепер майже на всі європейські товари, що ввозяться до США, буде діяти 15% податок. Досі поточна ставка становила 1,5 відсотка, втім ще нещодавно Трамп обіцяв навіть 30% мита.

Європейські товари стануть дорожчими для громадян США, вибір їх стане меншим. Але у Вашингтоні сподіваються, що ця міра спонукатиме обирати у першу чергу американські товари.

Європейські компанії продаватимуть менше товарів за океаном. З цього приводу у Комітеті з міжнародної торгівлі в Європейському парламенті визнають:

Це погано для економіки ЄС

- каже Кетлін Ван Бремпт (Vooruit), заступниця голови Комітету.

Наразі узгоджено, на які продукти не поширюватиметься 15-відсотковий тариф, хоча ще не зовсім ясно, на скільки відсотків він буде знижений.

У Європейській комісії сподіваються, що зниження буде до нуля. США та ЄС обіцяють працювати над розширенням списку продуктів, на які 15% не буде застосовуватися. Але, це плани на майбутнє.

Серед подібних товарів:

  • літаки та їхні деталі;
    • генеричні ліки;
      • певні природні ресурси, яких взагалі нема у США.

        Інші тарифи можуть бути вищими, зокрема сталь та алюміній - на рівні 50%.

        Водночас Європа обіцяє скасувати імпортні тарифи на американську продукцію. 

        Вже перелічено на що:

        • морепродукти;
          • горіхи;
            • молочні продукти;
              • фрукти та овочі;
                • оброблені харчові продукти та свинина.

                  Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9%: прогноз СОТ16.08.25, 08:44 • 4837 переглядiв

                  Європейським виробникам продуктів харчування буде дешевше включати ці американські продукти і, відповідно, для європейських виробників це означає появу додаткового конкурента.

                  Також Європа обіцяє придбати у США:

                  1. Чипи штучного інтелекту (на суму 35 мільярдів євро);
                    1. Енергетичні продукти, такі як СПГ (на суму 650 мільярдів євро).
                      1. «Значно більшу кількість» військової техніки.

                        Європейський Союз та Сполучені Штати також обіцяють усунути "нетарифні бар'єри", коли йдеться про торгівлю продуктами харчування. Конкретно згадуються свинина та молочні продукти.

                        Також влада США та представники ЄС домовилися автоматично дозволяти автомобілям кожного з блоків в'їжджати на свої дороги.

                        Угода про автомобілі особливо вигідна для американських виробників.

                        "Європа ризикує бути затопленою надмірно великими та недостатньо регульованими американськими пікапами та SUV, які повністю суперечать європейській концепції безпечнішої мобільності", - каже директор ETSC, Європейського інституту безпеки дорожнього руху, Антоніо Авеносо.

                        Хто виграє чи програє від цієї угоди?

                        Багато компаній та політиків у Європі кажуть, що це краще, ніж ніякої угоди. І у США. і Європі є виробники, які отримають певну вигоду 

                        Фахівці підкреслюють, що торговельна війна з надзвичайно високими тарифами та політичною ескалацією нікому не допомагає.

                        Але є ті, хто менше задоволений.

                        Серед них - європейські виробники вина та спиртних напоїв, які сподівалися на майже нульовий тариф. Також фармацевтичний сектор.

                        У США відреагував розчаровано сектор великої рогатої худоби. 

                        Нагадаємо

                        Європейський Союз та США близькі до торговельної угоди, яка передбачає 15% мито на товари з ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ця ставка може поширюватися на автомобілі, відображаючи рамкову угоду США з Японією.

                        Сполучені Штати Америки з 1 серпня застосовують 15% мит на імпорт європейського вина та спиртних напоїв. 

                        Ігор Тележніков

                        ЕкономікаНовини Світу
                        Лікарські засоби
                        Нафта
                        Boeing
                        Європейський парламент
                        Європейська комісія
                        Дональд Трамп
                        Європейський Союз
                        NASAMS
                        Сполучені Штати Америки