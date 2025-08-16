Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9%: прогноз СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) переглянула свій прогноз щодо світової торгівлі товарами на 2025 рік, очікуючи зростання на 0,9%, замість попереднього прогнозованого падіння на 0,2%. Про це пише УНН з посиланням на Times of India.

Деталі

Це оновлення стало можливим завдяки збільшенню імпорту до США на 11% у першій половині року, що частково пояснюється передчасними закупівлями перед запровадженням нових митних тарифів, запроваджених 7 серпня.

Однак СОТ попереджає, що ці мита можуть негативно позначитися на торгівлі у другій половині 2025 року та 2026 року. Очікується, що Азія стане основним драйвером зростання світової торгівлі з прогнозованим зростанням експорту на 4,9%.

У Північній Америці прогнозується зниження імпорту на 8,3% та скорочення експорту на 4,2% у 2025 році. СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами на 2026 рік до 1,8% із попереднього прогнозу 2,5%, вказуючи на потенційний негативний вплив нових митних тарифів.

Ці оновлення свідчать про певне поліпшення ситуації у світовій торгівлі, але також вказують на потенційні ризики, пов'язані з політиками торгівлі, які можуть вплинути на глобальну економіку в майбутньому.

Доповнення

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до нового тижневого максимуму після того, як президент США Дональд Трамп попередив про "наслідки" у випадку, якщо росія заблокує мирну угоду з Україною, що посилило побоювання щодо постачання.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує різке падіння цін на нафту у 2026 році через надлишок пропозиції та зниження попиту. Ціна бареля Brent може впасти до 58 доларів, що вплине на вартість бензину.