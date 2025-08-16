Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9%: прогноз СОТ

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 23:06 • 57515 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 84678 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 52019 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 48612 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 45904 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 105046 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 177867 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 84480 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 163891 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56849 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.2м/с
66%
753мм
Популярнi новини
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 36907 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 14895 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 12130 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo01:12 • 18164 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 59009 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 177867 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 157073 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 163891 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 180667 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 265823 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 5242 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 37210 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 113576 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 194809 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 140419 перегляди
Актуальне
Fox News
Financial Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)

Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9%: прогноз СОТ

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Світова організація торгівлі переглянула свій прогноз щодо світової торгівлі товарами на 2025 рік, очікуючи зростання на 0,9%. Це оновлення стало можливим завдяки збільшенню імпорту до США, але нові мита можуть негативно позначитися на торгівлі у 2026 році.

Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9%: прогноз СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) переглянула свій прогноз щодо світової торгівлі товарами на 2025 рік, очікуючи зростання на 0,9%, замість попереднього прогнозованого падіння на 0,2%. Про це пише УНН з посиланням на Times of India.

Деталі

Це оновлення стало можливим завдяки збільшенню імпорту до США на 11% у першій половині року, що частково пояснюється передчасними закупівлями перед запровадженням нових митних тарифів, запроваджених 7 серпня.

Однак СОТ попереджає, що ці мита можуть негативно позначитися на торгівлі у другій половині 2025 року та 2026 року. Очікується, що Азія стане основним драйвером зростання світової торгівлі з прогнозованим зростанням експорту на 4,9%.

У Північній Америці прогнозується зниження імпорту на 8,3% та скорочення експорту на 4,2% у 2025 році. СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами на 2026 рік до 1,8% із попереднього прогнозу 2,5%, вказуючи на потенційний негативний вплив нових митних тарифів.

Ці оновлення свідчать про певне поліпшення ситуації у світовій торгівлі, але також вказують на потенційні ризики, пов'язані з політиками торгівлі, які можуть вплинути на глобальну економіку в майбутньому.

Доповнення

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до нового тижневого максимуму після того, як президент США Дональд Трамп попередив про "наслідки" у випадку, якщо росія заблокує мирну угоду з Україною, що посилило побоювання щодо постачання.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує різке падіння цін на нафту у 2026 році через надлишок пропозиції та зниження попиту. Ціна бареля Brent може впасти до 58 доларів, що вплине на вартість бензину.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Світова організація торгівлі
Brent
Дональд Трамп
Asia
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна