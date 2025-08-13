У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства
Київ • УНН
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує різке падіння цін на нафту у 2026 році через надлишок пропозиції та зниження попиту. Ціна бареля Brent може впасти до 58 доларів, що вплине на вартість бензину.
Світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту наступного року. У 2026 році, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА; IEA), буде спостерігатися надлишок пропозиції і падіння попиту, передає УНН.
Деталі
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА; IEA) заявило, що світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту у 2026 році. При цьому зростання попиту сповільнюється, а пропозиції зростають.
Звіт агентства вказує, що через тенденцію, що веде до надлишку пропозиції та падіння попиту, у наступному році є досить ймовірним різке падіння цін на нафту.
Останні дані вказують на слабкий попит у великих економіках. З огляду на те, що споживча довіра залишається слабкою, значне відновлення наразі здається малоймовірним
За даними IEA, ціна бареля нафти Brent з Північного моря, яка є світовим еталоном, впаде до 58 доларів наступного року. У цьому році ціна знаходиться на рівні близькому до 69 доларів у середньому. Це може призвести до зниження цін на бензин, хоча акцизи також відіграють важливу роль на цьому рівні.
Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 19:18 • 2564 перегляди
Зазначимо, що організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток. У енергетичному агентстві тим часом роблять висновок, що ситуація рухається до "рекордного надлишку сирої нафти".
Нагадаємо
У 2024 році Міжнародне енергетичне агентство прогонозувало падіння споживання нафти; а у 2025 році - формування надлишку сировини. Агентство вказувало на уповільнення зростання попиту на сиру нафту через використання джерел енергії з меншими викидами.