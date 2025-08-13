У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства

Світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту наступного року. У 2026 році, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА; IEA), буде спостерігатися надлишок пропозиції і падіння попиту, передає УНН.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА; IEA) заявило, що світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту у 2026 році. При цьому зростання попиту сповільнюється, а пропозиції зростають.

Звіт агентства вказує, що через тенденцію, що веде до надлишку пропозиції та падіння попиту, у наступному році є досить ймовірним різке падіння цін на нафту.

Останні дані вказують на слабкий попит у великих економіках. З огляду на те, що споживча довіра залишається слабкою, значне відновлення наразі здається малоймовірним - йдеться у звіті, опублікованому в середу.

За даними IEA, ціна бареля нафти Brent з Північного моря, яка є світовим еталоном, впаде до 58 доларів наступного року. У цьому році ціна знаходиться на рівні близькому до 69 доларів у середньому. Це може призвести до зниження цін на бензин, хоча акцизи також відіграють важливу роль на цьому рівні.

Зазначимо, що організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток. У енергетичному агентстві тим часом роблять висновок, що ситуація рухається до "рекордного надлишку сирої нафти".

У 2024 році Міжнародне енергетичне агентство прогонозувало падіння споживання нафти; а у 2025 році - формування надлишку сировини. Агентство вказувало на уповільнення зростання попиту на сиру нафту через використання джерел енергії з меншими викидами.