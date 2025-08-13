У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 1016 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 11384 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 25058 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 17581 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 30560 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 21630 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 45703 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 31311 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 62417 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82889 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
36%
756мм
Популярнi новини
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 43641 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 38698 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 38605 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 17875 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 28034 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 25044 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 30546 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 45688 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 62408 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 38873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 17964 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 38700 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 21920 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 29475 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 133785 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує різке падіння цін на нафту у 2026 році через надлишок пропозиції та зниження попиту. Ціна бареля Brent може впасти до 58 доларів, що вплине на вартість бензину.

У 2026 році очікується різке падіння цін на нафту - прогноз Міжнародного агентства

Світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту наступного року. У 2026 році, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА; IEA), буде спостерігатися надлишок пропозиції і падіння попиту, передає УНН.

Деталі

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА; IEA) заявило, що світові ринки нафти на шляху до рекордного профіциту у 2026 році. При цьому зростання попиту сповільнюється, а пропозиції зростають. 

Звіт агентства вказує, що через тенденцію, що веде до надлишку пропозиції та падіння попиту, у наступному році є досить ймовірним різке падіння цін на нафту.

Останні дані вказують на слабкий попит у великих економіках. З огляду на те, що споживча довіра залишається слабкою, значне відновлення наразі здається малоймовірним

- йдеться у звіті, опублікованому в середу.

За даними IEA, ціна бареля нафти Brent з Північного моря, яка є світовим еталоном, впаде до 58 доларів наступного року. У цьому році ціна знаходиться на рівні близькому до 69 доларів у середньому. Це може призвести до зниження цін на бензин, хоча акцизи також відіграють важливу роль на цьому рівні.

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 19:18 • 2564 перегляди

Зазначимо, що організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток. У енергетичному агентстві тим часом роблять висновок, що ситуація рухається до "рекордного надлишку сирої нафти".

Нагадаємо

У 2024 році Міжнародне енергетичне агентство прогонозувало падіння споживання нафти; а у 2025 році - формування надлишку сировини. Агентство вказувало на уповільнення зростання попиту на сиру нафту через використання джерел енергії з меншими викидами.

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Brent