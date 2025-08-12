Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
15:14 • 15990 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 16514 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 34415 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 24088 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 26330 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 53365 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 51835 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 53280 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 25749 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 18551 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
39%
755мм
Популярнi новини
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 50663 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 40788 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 54066 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 51016 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 17429 перегляди
Публікації
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 16004 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 34435 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 53376 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 51849 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 53295 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Ян Ліпавський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 4486 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 51893 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 35960 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 192371 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 134592 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
Facebook
Starlink

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти росії з низкою застережень, що набуде чинності 12 серпня. Країна додала 14 фізичних осіб та 41 організацію до санкційних списків, а також 105 суден "тіньового флоту" росії.

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту

Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, але з низкою застережень. Відповідне рішення набуде чинності 12 серпня, повідомляється у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, пише УНН.

Деталі

Зокрема, уряд країни додав до санкційних списків ще 14 фізичних осіб та 41 організацію. Санкції щодо них передбачають заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів, а також заборону на в'їзд до Швейцарії та транзит через неї.

Також під санкції потрапили 105 суден так званого "тіньового флоту" росії, швейцарським компаніям заборонено надавати їм послуги. Крім того, Швейцарія вирішила приєднатися до запропонованого ЄС зниженого ліміту ціни на експорт російської нафти на рівні 47,6 доларів за барель, який набуде чинності з 3 вересня. Окремо країна посилить експортний контроль щодо 26 компаній.

Доповнення

Швейцарські політики розглядають скасування замовлення на винищувачі F-35A від Lockheed Martin Corp після запровадження США 39% тарифів. Вартість угоди до 9,1 мільярда доларів США стала спірною через "непорозуміння" щодо ціни та митний шок.

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відбудову України07.07.25, 20:35 • 1888 переглядiв

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
F-35 Lightning II
Швейцарія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки