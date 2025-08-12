Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту

Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, але з низкою застережень. Відповідне рішення набуде чинності 12 серпня, повідомляється у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, пише УНН.

Деталі

Зокрема, уряд країни додав до санкційних списків ще 14 фізичних осіб та 41 організацію. Санкції щодо них передбачають заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів, а також заборону на в'їзд до Швейцарії та транзит через неї.

Також під санкції потрапили 105 суден так званого "тіньового флоту" росії, швейцарським компаніям заборонено надавати їм послуги. Крім того, Швейцарія вирішила приєднатися до запропонованого ЄС зниженого ліміту ціни на експорт російської нафти на рівні 47,6 доларів за барель, який набуде чинності з 3 вересня. Окремо країна посилить експортний контроль щодо 26 компаній.

Доповнення

Швейцарські політики розглядають скасування замовлення на винищувачі F-35A від Lockheed Martin Corp після запровадження США 39% тарифів. Вартість угоди до 9,1 мільярда доларів США стала спірною через "непорозуміння" щодо ціни та митний шок.

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відбудову України