Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки

Ексклюзив
05:38 • 1624 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 15643 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 29884 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 27878 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 24957 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 22857 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19822 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41062 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38808 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 107511 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян27 грудня, 20:37 • 5042 перегляди
Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечностіPhoto27 грудня, 21:03 • 6204 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 10721 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 16592 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 13888 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 58193 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 107513 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 47665 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 77609 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 65566 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Польща
Європа
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 4206 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 20292 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 58193 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 22875 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 22192 перегляди
Опалення
Техніка
YouTube
The Guardian
Соціальна мережа

Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Польща планує завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотників уздовж східних кордонів за два роки. Проєкт вартістю понад 2 мільярди євро фінансуватиметься з європейських фондів та бюджету Польщі.

Будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотників завершать за два роки, пише УНН з посиланням на DW.

Польща планує протягом двох років завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотних літальних апаратів уздовж своїх східних кордонів. Про це повідомляє з посиланням на заступника міністра національної оборони країни Цезарія Томчика.

За його словами, частина комплексу буде здана в експлуатацію приблизно через півроку, а можливо, і раніше.

Нові системи будуть інтегровані в розгорнуту десять років тому лінію оборони, яка включає, зокрема, ракетні комплекси та багатоствольні артилерійські системи.

Томчик уточнив, що проект коштуватиме понад 2 мільярди євро і буде фінансуватися в основному з європейських фондів у рамках оборонної кредитної програми SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.

Польща зміцнює сухопутні кордони

Варшава також зміцнює свої сухопутні кордони з Білоруссю та Калінінградом. У кожній прикордонній громаді створені спеціальні логістичні центри з обладнанням для перекриття кордону, яке можна розгорнути протягом кількох годин.

Атака безпілотників

У ніч на 10 вересня щонайменше 19 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Значна їх частина прибула з території Білорусі. До перехоплення були залучені літаки Польщі та інших країн НАТО. У Варшаві заявили, що на країну навмисне напала Росія.

Польща розробила "невидимий щит" проти дронів26.12.25, 23:36 • 4720 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Білорусь
НАТО
Польща