Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки
Київ • УНН
Польща планує завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотників уздовж східних кордонів за два роки. Проєкт вартістю понад 2 мільярди євро фінансуватиметься з європейських фондів та бюджету Польщі.
Будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотників завершать за два роки, пише УНН з посиланням на DW.
Польща планує протягом двох років завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотних літальних апаратів уздовж своїх східних кордонів. Про це повідомляє з посиланням на заступника міністра національної оборони країни Цезарія Томчика.
За його словами, частина комплексу буде здана в експлуатацію приблизно через півроку, а можливо, і раніше.
Нові системи будуть інтегровані в розгорнуту десять років тому лінію оборони, яка включає, зокрема, ракетні комплекси та багатоствольні артилерійські системи.
Томчик уточнив, що проект коштуватиме понад 2 мільярди євро і буде фінансуватися в основному з європейських фондів у рамках оборонної кредитної програми SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.
Польща зміцнює сухопутні кордони
Варшава також зміцнює свої сухопутні кордони з Білоруссю та Калінінградом. У кожній прикордонній громаді створені спеціальні логістичні центри з обладнанням для перекриття кордону, яке можна розгорнути протягом кількох годин.
Атака безпілотників
У ніч на 10 вересня щонайменше 19 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Значна їх частина прибула з території Білорусі. До перехоплення були залучені літаки Польщі та інших країн НАТО. У Варшаві заявили, що на країну навмисне напала Росія.
