Польща розробила "невидимий щит" проти дронів
Київ • УНН
Польські вчені розробили інноваційну електромагнітну систему Stratus для швидкої нейтралізації дронів без вибухів. Технологія використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів, успішно пройшла лабораторні випробування.
Польські вчені розробили інноваційну електромагнітну систему, яка без вибухів і пострілів здатна швидко нейтралізувати дрони, посилюючи захист важливих об’єктів, хоча поки що технологія проходить стадію випробувань. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Польські науковці створили електромагнітну систему, здатну миттєво виводити з ладу ворожі безпілотники.
За словами розробників, ця проривна технологія може кардинально змінити захист критично важливої інфраструктури та чутливих об’єктів.
Система під назвою Stratus була розроблена командою Гданського технічного університету й використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів
За інформацією DW, на відміну від традиційних засобів протидії безпілотникам - таких як вогнепальна зброя чи вибухові перехоплювачі - Stratus застосовує короткі, високоінтенсивні імпульси, які майже миттєво нейтралізують дрон без фізичного вибуху.
Дослідники порівнюють цю розробку з "невидимим захисним щитом". Зазначається, що технологія успішно пройшла випробування в лабораторних і контрольованих умовах, однак поки що не використовується на практиці.
Нагадаємо
Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю поблизу міста Кринки. Система почне працювати у січні, виявляючи, відстежуючи та нейтралізуючи безпілотні пристрої.
