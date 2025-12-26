$41.930.22
18:17 • 5372 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 16820 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 18169 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 24474 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 38855 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24837 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19745 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19067 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20878 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44508 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 38852 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44508 перегляди
Польща розробила "невидимий щит" проти дронів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Польські вчені розробили інноваційну електромагнітну систему Stratus для швидкої нейтралізації дронів без вибухів. Технологія використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів, успішно пройшла лабораторні випробування.

Польща розробила "невидимий щит" проти дронів

Польські вчені розробили інноваційну електромагнітну систему, яка без вибухів і пострілів здатна швидко нейтралізувати дрони, посилюючи захист важливих об’єктів, хоча поки що технологія проходить стадію випробувань. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Польські науковці створили електромагнітну систему, здатну миттєво виводити з ладу ворожі безпілотники.

За словами розробників, ця проривна технологія може кардинально змінити захист критично важливої інфраструктури та чутливих об’єктів.

Система під назвою Stratus була розроблена командою Гданського технічного університету й використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів

- пише DW.

За інформацією DW, на відміну від традиційних засобів протидії безпілотникам - таких як вогнепальна зброя чи вибухові перехоплювачі - Stratus застосовує короткі, високоінтенсивні імпульси, які майже миттєво нейтралізують дрон без фізичного вибуху.

Дослідники порівнюють цю розробку з "невидимим захисним щитом". Зазначається, що технологія успішно пройшла випробування в лабораторних і контрольованих умовах, однак поки що не використовується на практиці.

Нагадаємо

Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю поблизу міста Кринки. Система почне працювати у січні, виявляючи, відстежуючи та нейтралізуючи безпілотні пристрої.

Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський20.12.25, 08:40 • 12766 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Техніка
Електроенергія
Білорусь
Польща