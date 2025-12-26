Польша разработала «невидимый щит» против дронов
Киев • УНН
Польские ученые разработали инновационную электромагнитную систему Stratus для быстрой нейтрализации дронов без взрывов. Технология использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов, успешно прошла лабораторные испытания.
Польские ученые разработали инновационную электромагнитную систему, которая без взрывов и выстрелов способна быстро нейтрализовать дроны, усиливая защиту важных объектов, хотя пока технология проходит стадию испытаний. Об этом информирует DW, передает УНН.
Подробности
Польские ученые создали электромагнитную систему, способную мгновенно выводить из строя вражеские беспилотники.
По словам разработчиков, эта прорывная технология может кардинально изменить защиту критически важной инфраструктуры и чувствительных объектов.
Система под названием Stratus была разработана командой Гданьского технического университета и использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов
По информации DW, в отличие от традиционных средств противодействия беспилотникам - таких как огнестрельное оружие или взрывные перехватчики - Stratus применяет короткие, высокоинтенсивные импульсы, которые почти мгновенно нейтрализуют дрон без физического взрыва.
Исследователи сравнивают эту разработку с "невидимым защитным щитом". Отмечается, что технология успешно прошла испытания в лабораторных и контролируемых условиях, однако пока не используется на практике.
Напомним
Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью вблизи города Крынки. Система начнет работать в январе, выявляя, отслеживая и нейтрализуя беспилотные устройства.
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20.12.25, 08:40 • 12767 просмотров