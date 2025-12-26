$41.930.22
18:17 • 5848 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 17710 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 18744 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 25064 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39337 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24946 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19828 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19106 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20918 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44726 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39337 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44726 просмотра
Польша разработала «невидимый щит» против дронов

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Польские ученые разработали инновационную электромагнитную систему Stratus для быстрой нейтрализации дронов без взрывов. Технология использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов, успешно прошла лабораторные испытания.

Польша разработала «невидимый щит» против дронов

Польские ученые разработали инновационную электромагнитную систему, которая без взрывов и выстрелов способна быстро нейтрализовать дроны, усиливая защиту важных объектов, хотя пока технология проходит стадию испытаний. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Польские ученые создали электромагнитную систему, способную мгновенно выводить из строя вражеские беспилотники.

По словам разработчиков, эта прорывная технология может кардинально изменить защиту критически важной инфраструктуры и чувствительных объектов.

Система под названием Stratus была разработана командой Гданьского технического университета и использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов

- пишет DW.

По информации DW, в отличие от традиционных средств противодействия беспилотникам - таких как огнестрельное оружие или взрывные перехватчики - Stratus применяет короткие, высокоинтенсивные импульсы, которые почти мгновенно нейтрализуют дрон без физического взрыва.

Исследователи сравнивают эту разработку с "невидимым защитным щитом". Отмечается, что технология успешно прошла испытания в лабораторных и контролируемых условиях, однако пока не используется на практике.

Напомним

Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью вблизи города Крынки. Система начнет работать в январе, выявляя, отслеживая и нейтрализуя беспилотные устройства.

Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20.12.25, 08:40 • 12767 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Техника
Электроэнергия
Беларусь
Польша