Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский

Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 13006 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 27188 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 20314 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 27149 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 36950 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 28998 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 56947 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 40304 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 20307 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский19 декабря, 22:32 • 11449 просмотра
Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ20 декабря, 00:26 • 3144 просмотра
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20 декабря, 00:53 • 10962 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto20 декабря, 01:09 • 18610 просмотра
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ02:33 • 3866 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 56957 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 37682 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 46415 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 41164 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 66521 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 18076 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 65412 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 46888 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 44670 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 50739 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Truth Social

Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в совместном производстве дронов и ракет с Польшей. Он отметил, что обе страны имеют компании с большим потенциалом в этих отраслях.

Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей. По его словам, в обеих странах есть хорошие компании с большим потенциалом по этому вопросу. Об этом Зеленский сказал в интервью польским СМИ, передает УНН.

Подробности

Сегодня мы больше всего говорим о дронах, здесь есть большой интерес – много европейских программ, которые финансируют оборону отдельных стран, а также проекты сотрудничества с Украиной. Мы заинтересованы в совместном производстве с Польшей

 - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в обеих странах есть "хорошие компании" с большим потенциалом в этих областях, добавив, что самым важным было бы совместное производство беспилотников и ракет.

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

Павел Башинский

