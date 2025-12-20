Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей. По его словам, в обеих странах есть хорошие компании с большим потенциалом по этому вопросу. Об этом Зеленский сказал в интервью польским СМИ, передает УНН.

Подробности

Сегодня мы больше всего говорим о дронах, здесь есть большой интерес – много европейских программ, которые финансируют оборону отдельных стран, а также проекты сотрудничества с Украиной. Мы заинтересованы в совместном производстве с Польшей - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в обеих странах есть "хорошие компании" с большим потенциалом в этих областях, добавив, что самым важным было бы совместное производство беспилотников и ракет.

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.