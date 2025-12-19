$42.340.00
Ексклюзив
09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Зеленський вперше офіційно зустрівся з Навроцьким у Варшаві

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорять питання безпеки, економіки та історичні питання.

Зеленський вперше офіційно зустрівся з Навроцьким у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Зустріч транслював Офіс Президента, пише УНН.

Деталі

За даними PAP, у четвер канцелярія президента Республіки Польща повідомила, що в п'ятницю в президентському палаці відбудеться зустріч президентів Польщі та України. Згідно з опублікованою програмою, церемонія офіційного привітання Президента України президентом Навроцьким була запланована на ранок п'ятниці.

Після цього відбудеться зустріч віч-на-віч президентів Польщі та України. А згодом - пленарні переговори делегацій під головуванням обох президентів. За інформацією канцелярії президента Польщі, також заплановано зустріч президентів Навроцького та Зеленського з представниками ЗМІ.

За словами представника канцелярії Навроцького, обидва очільники мають обговорити питання безпеки, економіки та історичні питання.

Опісля заплановано візит Зеленського до Сейму Польщі. Після завершення переговорів Зеленський разом із маршалком Влодзімєжем Чажастим покладуть квіти до меморіальної дошки на честь депутатів Сейму РП, які загинули під час Другої світової війни.

У зустрічі з українським лідером, крім Чажастого, візьмуть участь також заступниця спікера Сейму Моніка Веліховська та голова комісії з питань закордонних справ Павло Коваль.

Пізніше президент України відвідає Сенат, де зустрінеться зі спікеркою Малгожатою Кідавою-Блонською.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває в Брюсселі на засіданні Євроради, оголосив у четвер, 18 грудня, що якщо саміт не затягнеться надто довго, то, найімовірніше, у п'ятницю в другій половині дня в Варшаві відбудеться його зустріч із Президентом України.

П'ятничний візит Зеленського - перший візит українського лідера до Польщі з часу інавгурації Кароля Навроцького на посаді президента. 

Зеленський прибув до Польщі18.12.25, 19:19 • 3058 переглядiв

Юлія Шрамко

