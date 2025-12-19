Зеленський вперше офіційно зустрівся з Навроцьким у Варшаві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорять питання безпеки, економіки та історичні питання.
Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Зустріч транслював Офіс Президента, пише УНН.
Деталі
За даними PAP, у четвер канцелярія президента Республіки Польща повідомила, що в п'ятницю в президентському палаці відбудеться зустріч президентів Польщі та України. Згідно з опублікованою програмою, церемонія офіційного привітання Президента України президентом Навроцьким була запланована на ранок п'ятниці.
Після цього відбудеться зустріч віч-на-віч президентів Польщі та України. А згодом - пленарні переговори делегацій під головуванням обох президентів. За інформацією канцелярії президента Польщі, також заплановано зустріч президентів Навроцького та Зеленського з представниками ЗМІ.
За словами представника канцелярії Навроцького, обидва очільники мають обговорити питання безпеки, економіки та історичні питання.
Опісля заплановано візит Зеленського до Сейму Польщі. Після завершення переговорів Зеленський разом із маршалком Влодзімєжем Чажастим покладуть квіти до меморіальної дошки на честь депутатів Сейму РП, які загинули під час Другої світової війни.
У зустрічі з українським лідером, крім Чажастого, візьмуть участь також заступниця спікера Сейму Моніка Веліховська та голова комісії з питань закордонних справ Павло Коваль.
Пізніше президент України відвідає Сенат, де зустрінеться зі спікеркою Малгожатою Кідавою-Блонською.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває в Брюсселі на засіданні Євроради, оголосив у четвер, 18 грудня, що якщо саміт не затягнеться надто довго, то, найімовірніше, у п'ятницю в другій половині дня в Варшаві відбудеться його зустріч із Президентом України.
П'ятничний візит Зеленського - перший візит українського лідера до Польщі з часу інавгурації Кароля Навроцького на посаді президента.
