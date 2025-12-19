Зеленский впервые официально встретился с Навроцким в Варшаве

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 622 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 5394 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 7754 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 13652 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 17780 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17240 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16486 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20596 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28780 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 37536 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
88%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepStatePhoto19 декабря, 00:04 • 5114 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 13085 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 10627 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 4358 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД03:53 • 11318 просмотра
публикации
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 622 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 37536 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 28191 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 45873 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 44586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 44586 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 32856 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 31763 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 38386 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 43546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ТикТок

Зеленский впервые официально встретился с Навроцким в Варшаве

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудят вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

Зеленский впервые официально встретился с Навроцким в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский впервые официально встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Встречу транслировал Офис Президента, пишет УНН.

Детали

По данным PAP, в четверг канцелярия президента Республики Польша сообщила, что в пятницу в президентском дворце состоится встреча президентов Польши и Украины. Согласно опубликованной программе, церемония официального приветствия Президента Украины президентом Навроцким была запланирована на утро пятницы.

После этого состоится встреча один на один президентов Польши и Украины. А затем - пленарные переговоры делегаций под председательством обоих президентов. По информации канцелярии президента Польши, также запланирована встреча президентов Навроцкого и Зеленского с представителями СМИ.

По словам представителя канцелярии Навроцкого, оба лидера должны обсудить вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

После этого запланирован визит Зеленского в Сейм Польши. После завершения переговоров Зеленский вместе с маршалом Влодзимежем Чажастым возложат цветы к мемориальной доске в честь депутатов Сейма РП, погибших во время Второй мировой войны.

Во встрече с украинским лидером, кроме Чажастого, примут участие также заместитель спикера Сейма Моника Велиховская и председатель комиссии по вопросам иностранных дел Павел Коваль.

Позже президент Украины посетит Сенат, где встретится со спикером Малгожатой Кидавой-Блонской.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в Брюсселе на заседании Евросовета, объявил в четверг, 18 декабря, что если саммит не затянется слишком долго, то, скорее всего, в пятницу во второй половине дня в Варшаве состоится его встреча с Президентом Украины.

Пятничный визит Зеленского - первый визит украинского лидера в Польшу со времени инаугурации Кароля Навроцкого на посту президента. 

Зеленский прибыл в Польшу18.12.25, 19:19 • 3060 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский совет
Варшава
Брюссель
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Польша