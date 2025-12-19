Зеленский впервые официально встретился с Навроцким в Варшаве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудят вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые официально встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Встречу транслировал Офис Президента, пишет УНН.
Детали
По данным PAP, в четверг канцелярия президента Республики Польша сообщила, что в пятницу в президентском дворце состоится встреча президентов Польши и Украины. Согласно опубликованной программе, церемония официального приветствия Президента Украины президентом Навроцким была запланирована на утро пятницы.
После этого состоится встреча один на один президентов Польши и Украины. А затем - пленарные переговоры делегаций под председательством обоих президентов. По информации канцелярии президента Польши, также запланирована встреча президентов Навроцкого и Зеленского с представителями СМИ.
По словам представителя канцелярии Навроцкого, оба лидера должны обсудить вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.
После этого запланирован визит Зеленского в Сейм Польши. После завершения переговоров Зеленский вместе с маршалом Влодзимежем Чажастым возложат цветы к мемориальной доске в честь депутатов Сейма РП, погибших во время Второй мировой войны.
Во встрече с украинским лидером, кроме Чажастого, примут участие также заместитель спикера Сейма Моника Велиховская и председатель комиссии по вопросам иностранных дел Павел Коваль.
Позже президент Украины посетит Сенат, где встретится со спикером Малгожатой Кидавой-Блонской.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в Брюсселе на заседании Евросовета, объявил в четверг, 18 декабря, что если саммит не затянется слишком долго, то, скорее всего, в пятницу во второй половине дня в Варшаве состоится его встреча с Президентом Украины.
Пятничный визит Зеленского - первый визит украинского лидера в Польшу со времени инаугурации Кароля Навроцкого на посту президента.