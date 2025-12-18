Зеленский прибыл в Польшу

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:01 • 1578 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 10239 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 10843 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 12270 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 19935 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 26014 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 11441 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 21104 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 18663 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
18 декабря, 10:52 • 15959 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
84%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto18 декабря, 09:48 • 25780 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18 декабря, 11:18 • 9796 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 21662 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18 декабря, 11:45 • 11828 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 6882 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30 • 10220 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 7222 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 26000 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 21869 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 56724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 21869 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 26551 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 25906 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 32743 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 38112 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ИРИС-Т

Зеленский прибыл в Польшу

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу. Запланирована встреча с польским президентом Каролем Навроцким.

Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, передает УНН.

Известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом Польши Каролем Навроцким.

Дополнение 

Ранее сообщалось, что канцелярия президента Польши официально подтвердила, что предложила Зеленскому посетить Варшаву 19 декабря для встречи с Президентом Каролем Навроцким.

Также сообщалось, что в пятницу, 19 декабря, Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег своего украинского коллегу Владимира Зеленского от того, чтобы он не воспринимал поддержку его страны как должное, призывая к перезагрузке отношений между двумя странами перед их встречей в Варшаве в пятницу.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель на фоне ожидаемого сегодня там решающего саммита ЕС, где должны в частности рассмотреть вопрос финансирования для Украины на следующие годы. 

Павел Башинский

Политика
Владимир Зеленский
Польша