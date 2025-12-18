Зеленский прибыл в Польшу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу. Запланирована встреча с польским президентом Каролем Навроцким.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, передает УНН.
Известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом Польши Каролем Навроцким.
Дополнение
Ранее сообщалось, что канцелярия президента Польши официально подтвердила, что предложила Зеленскому посетить Варшаву 19 декабря для встречи с Президентом Каролем Навроцким.
Также сообщалось, что в пятницу, 19 декабря, Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег своего украинского коллегу Владимира Зеленского от того, чтобы он не воспринимал поддержку его страны как должное, призывая к перезагрузке отношений между двумя странами перед их встречей в Варшаве в пятницу.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель на фоне ожидаемого сегодня там решающего саммита ЕС, где должны в частности рассмотреть вопрос финансирования для Украины на следующие годы.