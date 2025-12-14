Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 7614 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 13837 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 34587 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 59735 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 42301 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40904 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33572 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20294 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19139 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16746 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 6948 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 12124 перегляди
Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у СевастополіPhoto14 грудня, 07:46 • 3418 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 4546 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 3872 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 39972 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 47558 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 44672 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 54337 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 78656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21384 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23721 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28611 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 63060 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43348 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетна система С-400
С-300

Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.

Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти

Канцелярія Президента Польщі офіційно підтвердила, що запропонувала Главі Української держави Володимиру Зеленському відвідати Варшаву 19 грудня для зустрічі з Президентом Каролем Навроцьким. Про це повідомив у соцмережі X речник польського президента Рафал Леськевич, пише УНН.

Деталі

Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії 

– написав Леськевич.

Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в Євросоюз13.12.25, 02:14 • 6292 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Варшава
Польща