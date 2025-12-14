Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти

Канцелярія Президента Польщі офіційно підтвердила, що запропонувала Главі Української держави Володимиру Зеленському відвідати Варшаву 19 грудня для зустрічі з Президентом Каролем Навроцьким. Про це повідомив у соцмережі X речник польського президента Рафал Леськевич, пише УНН.

Деталі

Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії – написав Леськевич.

