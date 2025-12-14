Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти
Київ • УНН
Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.
Канцелярія Президента Польщі офіційно підтвердила, що запропонувала Главі Української держави Володимиру Зеленському відвідати Варшаву 19 грудня для зустрічі з Президентом Каролем Навроцьким. Про це повідомив у соцмережі X речник польського президента Рафал Леськевич, пише УНН.
Деталі
Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в Євросоюз13.12.25, 02:14 • 6292 перегляди