"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"

Україна не може просто відступити з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у межах мирного врегулювання війни з рф, оскільки це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. Про це український президент сказав в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Президент України в інтерв’ю Fox News заявив, що не довіряє ні росії, ні особисто путіну, і вважає твердження про "підтримку України" неправдивими. Він зазначив, що путін може робити подібні заяви західним лідерам, зокрема Дональду Трампу, але це лише спосіб уникнути тиску та санкцій.

За словами Зеленського, питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни і залишається єдиним пунктом, де позиції України та росії суттєво розходяться.

Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія - сказав Зеленський.

Він зауважив, що на цих територіях проживають приблизно 300 тисяч людей, багато з яких постраждали через бойові дії. За його словами, сотні людей отримали поранення, а десятки загинули, тож питання цих територій не можна розглядати лише формально чи з політичної точки зору.

Президент України також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв’язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання.

Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди - це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами - наголосив Президент України.

Він додав, що Сполучені Штати розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення. За словами президента, Україна протягом останнього місяця демонструвала кроки, спрямовані на просування мирного процесу.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg

Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України - додав він.

Зеленський зазначив, що одним із варіантів компромісу може стати створення вільної економічної зони з взаємним відведенням військ на кілька кілометрів з обох боків. Проте навіть цей варіант може бути затверджений або відхилений лише українським народом.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі, обіцяючи обговорення з суспільством. Він також зазначив, що росія прагне виведення українських військових з Донбасу, але Україна діятиме відповідно до своїх інтересів.

Зеленський розкрив два питання, які ще залишаються у 20-пунктному плані після переговорів з Трампом