Зеленський розкрив два питання, які ще залишаються у 20-пунктному плані після переговорів з Трампом
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що 20-пунктний план готовий на 90%, і ще два питання залишаються. Це стосується функціонування Запорізької АЕС та питання території.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про два питання, які ще залишаються у 20-пунктному плані. Ідеться про Запорізьку АЕС та питання території. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Два запитання залишаються. Це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна, і питання території. Це два питання, які залишились саме в 20-пунктному документі. І я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90%. Бо немає домовленості з 20-ти пунктів по двох пунктах. Що стосується гарантій безпеки, я сказав, на 100% все готово, так воно і є. Так, ми обговоримо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки
Нагадаємо
Після переговорів із Зеленським Трамп сказав, що вони охопили "95%" питань, необхідних для припинення війни", додавши, що "є одне чи два дуже складних питання, дуже складні питання".