Зеленський розкрив два питання, які ще залишаються у 20-пунктному плані після переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про два питання, які ще залишаються у 20-пунктному плані. Ідеться про Запорізьку АЕС та питання території. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Два запитання залишаються. Це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна, і питання території. Це два питання, які залишились саме в 20-пунктному документі. І я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90%. Бо немає домовленості з 20-ти пунктів по двох пунктах. Що стосується гарантій безпеки, я сказав, на 100% все готово, так воно і є. Так, ми обговоримо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки - відповів Зеленський на запитання, які "одне-два запитання", про які згадував президент США Дональда Трампа, залишаються на переговорах.

Після переговорів із Зеленським Трамп сказав, що вони охопили "95%" питань, необхідних для припинення війни", додавши, що "є одне чи два дуже складних питання, дуже складні питання".