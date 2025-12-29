$42.060.13
Эксклюзив
12:21
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Зеленский раскрыл два вопроса, которые еще остаются в 20-пунктном плане после переговоров с Трампом

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Президент Зеленский заявил, что 20-пунктный план готов на 90%, и еще два вопроса остаются. Это касается функционирования Запорожской АЭС и вопроса территории.

Зеленский раскрыл два вопроса, которые еще остаются в 20-пунктном плане после переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух вопросах, которые еще остаются в 20-пунктном плане. Речь идет о Запорожской АЭС и вопросе территории. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Два вопроса остаются. Это станция, как она будет функционировать, Запорожская атомная, и вопрос территории. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И я поэтому и сказал, что этот 20-пунктный план готов на 90%. Потому что нет договоренности из 20-ти пунктов по двум пунктам. Что касается гарантий безопасности, я сказал, на 100% все готово, так оно и есть. Да, мы обсудим немного еще детали относительно срока действия этих гарантий безопасности

- ответил Зеленский на вопрос, какие "один-два вопроса", о которых упоминал президент США Дональд Трамп, остаются на переговорах.

Зеленский предложил Трампу рассмотреть гарантии безопасности для Украины на 30-50 лет29.12.25, 10:39 • 2268 просмотров

Напомним

После переговоров с Зеленским Трамп сказал, что они охватили "95%" вопросов, необходимых для прекращения войны", добавив, что "есть один или два очень сложных вопроса, очень сложные вопросы".

Юлия Шрамко

