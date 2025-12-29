Зеленский раскрыл два вопроса, которые еще остаются в 20-пунктном плане после переговоров с Трампом
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что 20-пунктный план готов на 90%, и еще два вопроса остаются. Это касается функционирования Запорожской АЭС и вопроса территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух вопросах, которые еще остаются в 20-пунктном плане. Речь идет о Запорожской АЭС и вопросе территории. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.
Два вопроса остаются. Это станция, как она будет функционировать, Запорожская атомная, и вопрос территории. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И я поэтому и сказал, что этот 20-пунктный план готов на 90%. Потому что нет договоренности из 20-ти пунктов по двум пунктам. Что касается гарантий безопасности, я сказал, на 100% все готово, так оно и есть. Да, мы обсудим немного еще детали относительно срока действия этих гарантий безопасности
Напомним
После переговоров с Зеленским Трамп сказал, что они охватили "95%" вопросов, необходимых для прекращения войны", добавив, что "есть один или два очень сложных вопроса, очень сложные вопросы".