"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Київ • УНН
Україна не передасть контроль над Донбасом, але розглядає створення економічних зон без визнання його частиною росії. Президент Зеленський підкреслив, що Донбас є українською територією, і Київ не визнаватиме його російським ні де-юре, ні де-факто.
Україна не збирається передавати контроль над Донбасом, а будь-які варіанти врегулювання конфлікту можуть передбачати створення економічних зон, проте не включають визнання Донбасу частиною росії. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
За словами Володимира Зеленського, позиції росіян щодо питання Донбасу не змінились - хочуть забрати його собі. В той же час українська позиція справедлива з усіх точок зору - Донбас є українською територією.
Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю - вільна економічна зона - це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу
Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання територій обговорюється.
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає", - додав Президент України.
Нагадаємо
14 та 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не розглядається. Україна готова провести вибори за умови встановлення режиму припинення вогню та забезпечення безпекової інфраструктури.
