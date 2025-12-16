$42.190.08
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 1174 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 2780 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 2968 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
21:58 • 3656 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 11979 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 38403 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 34377 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 28489 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 25877 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Популярнi новини
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15 грудня, 17:53 • 9872 перегляди
Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ15 грудня, 18:00 • 4200 перегляди
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 15 грудня, 18:12 • 6576 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 6430 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 8592 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 41031 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 37929 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 45315 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 92666 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 110452 перегляди
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 29264 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 46474 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 47333 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 51462 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 86319 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Україна не передасть контроль над Донбасом, але розглядає створення економічних зон без визнання його частиною росії. Президент Зеленський підкреслив, що Донбас є українською територією, і Київ не визнаватиме його російським ні де-юре, ні де-факто.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський

Україна не збирається передавати контроль над Донбасом, а будь-які варіанти врегулювання конфлікту можуть передбачати створення економічних зон, проте не включають визнання Донбасу частиною росії.  Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Володимира Зеленського, позиції росіян щодо питання Донбасу не змінились - хочуть забрати його собі. В той же час українська позиція справедлива з усіх точок зору - Донбас є українською територією. 

Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю - вільна економічна зона - це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу

- сказав Глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання територій обговорюється.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає", - додав Президент України.

Нагадаємо

14 та 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.    

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не розглядається. Україна готова провести вибори за умови встановлення режиму припинення вогню та забезпечення безпекової інфраструктури.

"Ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось" - Зеленський сподівається на зустріч із Трампом16.12.25, 00:50 • 1004 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Володимир Зеленський
Україна
Берлін