Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 17461 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 20221 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 17385 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 17221 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 28576 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 19947 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20939 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21622 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22162 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22738 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
83%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 26205 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 10267 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 33104 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 15680 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 24384 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 28602 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 24565 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 33286 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 85450 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 102974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 25771 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 42790 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 43818 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 48075 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 82848 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У Берліні ось-ось розпочнуться переговори щодо мирного плану для України. На зустрічі присутні представники США, Італії, Франції та інших країн.

Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України

У Берліні на перемовини щодо мирного плану для України почали прибувати лідери. На фото, які публікують ЗМІ, можна помітити представників США, прем'єрку Італії, лідера Фанції та інших, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання називає берлінську зустріч щодо України вирішальною і зауважує, що вона "ось-ось розпочнеться".

Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною15.12.25, 18:03 • 2252 перегляди

Вже відомий і склад учасників сьогоднішніх вирішальних переговорів ЄС-Україна-США в Берліні, які проводить представник Німеччини Фрідріх Мерц:

  • Йонас Гар Штере з Норвегії, Марк Рютте з НАТО, Метте Фредеріксен з Данії, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Дік Схоф з Нідерландів та Ульф Крістерссон зі Швеції;
    • Александер Стубб з Фінляндії, Дональд Туск з Польщі, Еммануель Макрон з Франції, Фрідріх Мерц з Німеччини, Володимир Зеленський з України, посланець США Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та Джорджія Мелоні з Італії.

      Також очікується Кір Стармер з Великої Британії.

      Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ15.12.25, 20:00 • 1226 переглядiв

      Антоніна Туманова

      Політика
      Війна в Україні
      Ульф Крістерссон
      Йонас Гахр Сторе
      Кір Стармер
      Марк Рютте
      Метте Фредеріксен
      Джорджа Мелоні
      Александр Стубб
      НАТО
      Фрідріх Мерц
      Європейський Союз
      Емманюель Макрон
      Фінляндія
      Данія
      Франція
      Швеція
      Норвегія
      Велика Британія
      Італія
      Німеччина
      Нідерланди
      Дональд Туск
      Володимир Зеленський
      Сполучені Штати Америки
      Урсула фон дер Ляєн
      Україна
      Польща