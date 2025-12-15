Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України
Київ • УНН
У Берліні ось-ось розпочнуться переговори щодо мирного плану для України. На зустрічі присутні представники США, Італії, Франції та інших країн.
У Берліні на перемовини щодо мирного плану для України почали прибувати лідери. На фото, які публікують ЗМІ, можна помітити представників США, прем'єрку Італії, лідера Фанції та інших, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Видання називає берлінську зустріч щодо України вирішальною і зауважує, що вона "ось-ось розпочнеться".
Вже відомий і склад учасників сьогоднішніх вирішальних переговорів ЄС-Україна-США в Берліні, які проводить представник Німеччини Фрідріх Мерц:
- Йонас Гар Штере з Норвегії, Марк Рютте з НАТО, Метте Фредеріксен з Данії, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Дік Схоф з Нідерландів та Ульф Крістерссон зі Швеції;
- Александер Стубб з Фінляндії, Дональд Туск з Польщі, Еммануель Макрон з Франції, Фрідріх Мерц з Німеччини, Володимир Зеленський з України, посланець США Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та Джорджія Мелоні з Італії.
Також очікується Кір Стармер з Великої Британії.
