Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 13902 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 15554 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 13723 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 13881 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 23410 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 18649 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20036 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21192 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21816 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22408 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.6м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 23494 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 8120 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 28203 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 13024 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 19420 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 23386 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 19507 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 28297 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 82944 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 100355 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 24528 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 41610 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 42753 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 47071 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 81886 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент США Дональд Трамп приєднається до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів щодо мирного плану. Про це повідомив американський чиновник, а Зеленський не дав однозначної відповіді щодо ймовірної розмови.

Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп долучиться у режимі телефонного дзвінка до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, які обговорюватимуть мирний план. Про це Reuters повідомив американський чиновник, передає УНН.

Американський чиновник повідомив, що сьогодні ввечері на вечері з Президентом України Володимиром Зеленським обговорюватимуться наступні кроки в переговорах, а Трамп долучиться до цього за допомогою телефонного дзвінка

- пише Reuters.

Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ15.12.25, 14:59 • 2006 переглядiв

Додамо

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо ймовірної телефонної розмови із президентом США, не дав однозначної відповіді.

"Може бути", - відповів Зеленський.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 18:56 • 930 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна