Трамп приєднається до розмови Зеленського з європейськими лідерами - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп приєднається до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів щодо мирного плану. Про це повідомив американський чиновник, а Зеленський не дав однозначної відповіді щодо ймовірної розмови.
Президент США Дональд Трамп долучиться у режимі телефонного дзвінка до розмови Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, які обговорюватимуть мирний план. Про це Reuters повідомив американський чиновник, передає УНН.
Американський чиновник повідомив, що сьогодні ввечері на вечері з Президентом України Володимиром Зеленським обговорюватимуться наступні кроки в переговорах, а Трамп долучиться до цього за допомогою телефонного дзвінка
Додамо
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо ймовірної телефонної розмови із президентом США, не дав однозначної відповіді.
"Може бути", - відповів Зеленський.
