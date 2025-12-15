Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ
Київ • УНН
Представників США запросили на вечірні переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Берліні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Рютте підтвердили свою участь.
Представників США також запросили на вечірні переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів у Берліні. Про це йдеться у повідомленні речника німецького уряду, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
За даними видання, заступник головного речника комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає переговори у Берліні цього вечора.
Крім того, є підтвердження, що до переговорів долучиться й генеральний секретар НАТО Рютте.
У понеділок, 15 грудня, генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Берліна, Німеччина, для участі у зустрічі лідерів щодо України, яку проводить федеральний канцлер Фрідріх Мерц
Додамо
Як повідомляв УНН, переговори між Україною та США в Берліні завершилися.
The Guardian зауважує, що у Зеленського також насичений двосторонній порядок денний у Берліні, очікуються подальші зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та спікером Бундестагу Юлією Клекнер, перш ніж він відвідає засідання Німецько-українського економічного форуму та подальші переговори та пресконференцію з канцлером Фрідріхом Мерцем.
Після всього цього він ще матиме вечірню вечерю з європейськими лідерами.