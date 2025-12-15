Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ

Представників США також запросили на вечірні переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів у Берліні. Про це йдеться у повідомленні речника німецького уряду, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За даними видання, заступник головного речника комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає переговори у Берліні цього вечора.

Крім того, є підтвердження, що до переговорів долучиться й генеральний секретар НАТО Рютте.

У понеділок, 15 грудня, генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Берліна, Німеччина, для участі у зустрічі лідерів щодо України, яку проводить федеральний канцлер Фрідріх Мерц