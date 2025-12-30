Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 964 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 4058 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 9496 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 16499 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 20280 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 17511 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 19681 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 21031 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19220 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22352 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.9м/с
74%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп про нібито атаку на резиденцію президента рф: путін мені сказав, що на нього напали 29 грудня, 19:09 • 5426 перегляди
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі29 грудня, 20:20 • 7510 перегляди
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 6104 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф23:30 • 3926 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 11889 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 31474 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 32667 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 152637 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 194750 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 107004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 17045 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 30146 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 39606 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 50101 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 152646 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У 2025 році понад три тисячі мігрантів загинули, намагаючись дістатися іспанського узбережжя, що утричі менше, ніж минулого року. Переважна частина смертей припала на атлантичний шлях міграції до Канарських островів.

Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії

У 2025 році більш ніж три тисячі мігрантів загинули під час спроб дістатися іспанського узбережжя, що утричі менше порівняно з минулим роком. Про це інформує RFI з посиланням на звіт іспанської неурядової правозахисної організації Caminando Fronteras, передає УНН.

Деталі

За інформацією правозахисних організацій, переважна частина з 3090 смертельних випадків, зафіксованих станом на 15 грудня, припала на найризикованіший атлантичний шлях міграції з Африки до іспанських Канарських островів.

Серед загиблих, за уточненими даними, було 437 дітей і 192 жінки.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Іспанії зазначає, що до 15 грудня до країни прибули 35 935 мігрантів — це на 40% менше, ніж за той самий період минулого року. Майже половина з них скористалася саме цим маршрутом.

В Іспанії сутички між ультраправими та мігрантами сколихнули місто: відомо про п'ятеро постраждалих13.07.25, 15:28 • 4778 переглядiв

Якщо раніше основний потік мігрантів до Іспанії складався з вихідців з Алжиру, то у 2025 році різко зросла кількість людей із Сомалі, Судану та Південного Судану, повідомляють правозахисники.

Вони також наголошують, що попри істотне скорочення кількості прибуттів на Канарські острови, сформувався новий маршрут - більш далекий і значно небезпечніший, який пролягає від узбережжя Гвінеї до архіпелагу.

Нагадаємо

У ЄС погодили посилення міграційних правил, що передбачає прискорення депортацій та скорочення соцвиплат для відхилених заявників на притулок. Також створюється щорічний Фонд солідарності на 2026 рік у розмірі 420 мільйонів євро для підтримки держав-членів, які зазнають найбільшого міграційного тиску.

Човен затонув біля острова Комодо: четверо іспанців зникли безвісти27.12.25, 13:04 • 4384 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Державний бюджет
Державний кордон України
Південний Судан
Європейський Союз
Канарські острови
Алжир
Сомалі
Гвінея
Іспанія
Судан