Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії

У 2025 році більш ніж три тисячі мігрантів загинули під час спроб дістатися іспанського узбережжя, що утричі менше порівняно з минулим роком. Про це інформує RFI з посиланням на звіт іспанської неурядової правозахисної організації Caminando Fronteras, передає УНН.

Деталі

За інформацією правозахисних організацій, переважна частина з 3090 смертельних випадків, зафіксованих станом на 15 грудня, припала на найризикованіший атлантичний шлях міграції з Африки до іспанських Канарських островів.

Серед загиблих, за уточненими даними, було 437 дітей і 192 жінки.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Іспанії зазначає, що до 15 грудня до країни прибули 35 935 мігрантів — це на 40% менше, ніж за той самий період минулого року. Майже половина з них скористалася саме цим маршрутом.

В Іспанії сутички між ультраправими та мігрантами сколихнули місто: відомо про п'ятеро постраждалих

Якщо раніше основний потік мігрантів до Іспанії складався з вихідців з Алжиру, то у 2025 році різко зросла кількість людей із Сомалі, Судану та Південного Судану, повідомляють правозахисники.

Вони також наголошують, що попри істотне скорочення кількості прибуттів на Канарські острови, сформувався новий маршрут - більш далекий і значно небезпечніший, який пролягає від узбережжя Гвінеї до архіпелагу.

Нагадаємо

У ЄС погодили посилення міграційних правил, що передбачає прискорення депортацій та скорочення соцвиплат для відхилених заявників на притулок. Також створюється щорічний Фонд солідарності на 2026 рік у розмірі 420 мільйонів євро для підтримки держав-членів, які зазнають найбільшого міграційного тиску.

Човен затонув біля острова Комодо: четверо іспанців зникли безвісти