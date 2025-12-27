$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 290 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 3268 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 19359 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 29017 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 66733 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 42408 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44259 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 60517 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29443 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23021 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Меню
Човен затонув біля острова Комодо: четверо іспанців зникли безвісти

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Туристичне судно з 11 людьми на борту затонуло біля острова Падар в Індонезії. Четверо членів іспанської родини вважаються зниклими безвісти, семеро врятовані.

Човен затонув біля острова Комодо: четверо іспанців зникли безвісти
Фото: AP

В Індонезії триває масштабна пошуково-рятувальна операція після нічної аварії туристичного судна поблизу острова Падар. На борту перебувало 11 осіб, четверо з яких – родина громадян Іспанії – наразі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у п’ятницю ввечері під час переходу між островами Комодо та Падар. За даними пошуково-рятувального управління Маумере, у човна відмовив двигун, після чого він затонув. На борту перебували шестеро іспанських туристів, четверо членів екіпажу та місцевий гід.

На цей час вдалося врятувати сімох людей: трьох підібрало судно, що проходило повз, ще чотирьох знайшли рятувальники. Усіх вцілілих доставили до міста Лабуан-Баджо для надання медичної допомоги.

Перебіг пошукових робіт

Зниклими залишаються чоловік, дружина та двоє їхніх дітей. Нічна операція була ускладнена повною темрявою та штормом із хвилями заввишки до 2,5 метрів. У суботу вранці, після покращення погодних умов, рятувальники активізували пошуки.

До операції залучили жорсткі надувні човни, спеціалізовані рятувальні судна, а також місцевих рибалок. Національний парк Комодо є популярним туристичним об'єктом ЮНЕСКО, проте сильні течії та раптові зміни погоди в цьому районі часто створюють небезпеку для мореплавства.

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Ассошіейтед Прес