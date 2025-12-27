Човен затонув біля острова Комодо: четверо іспанців зникли безвісти
Київ • УНН
Туристичне судно з 11 людьми на борту затонуло біля острова Падар в Індонезії. Четверо членів іспанської родини вважаються зниклими безвісти, семеро врятовані.
В Індонезії триває масштабна пошуково-рятувальна операція після нічної аварії туристичного судна поблизу острова Падар. На борту перебувало 11 осіб, четверо з яких – родина громадян Іспанії – наразі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у п’ятницю ввечері під час переходу між островами Комодо та Падар. За даними пошуково-рятувального управління Маумере, у човна відмовив двигун, після чого він затонув. На борту перебували шестеро іспанських туристів, четверо членів екіпажу та місцевий гід.
На цей час вдалося врятувати сімох людей: трьох підібрало судно, що проходило повз, ще чотирьох знайшли рятувальники. Усіх вцілілих доставили до міста Лабуан-Баджо для надання медичної допомоги.
Перебіг пошукових робіт
Зниклими залишаються чоловік, дружина та двоє їхніх дітей. Нічна операція була ускладнена повною темрявою та штормом із хвилями заввишки до 2,5 метрів. У суботу вранці, після покращення погодних умов, рятувальники активізували пошуки.
До операції залучили жорсткі надувні човни, спеціалізовані рятувальні судна, а також місцевих рибалок. Національний парк Комодо є популярним туристичним об'єктом ЮНЕСКО, проте сильні течії та раптові зміни погоди в цьому районі часто створюють небезпеку для мореплавства.
