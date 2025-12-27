Біля берегів Криту врятували 460 мігрантів за одну добу
Київ • УНН
Грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля острова Крит. Серед врятованих були жінки та діти, яких доставили до порту для медичної допомоги.
Грецька берегова охорона провела масштабну рятувальну операцію поблизу острова Крит. У п'ятницю загальна кількість врятованих людей, які намагалися дістатися Європи морем, сягнула 460 осіб. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Пізно ввечері біля узбережжя Калої-Ліменес у муніципалітеті Фестос виявили два надувні човни. На першому борту перебувало 40 осіб, на другому – 30 мігрантів, серед яких були жінки та діти. Усіх врятованих доставили до порту, де на них чекали медичні служби через повідомлення про потребу в терміновій допомозі.
Масовий потік протягом дня
Ці інциденти стали завершенням напруженого дня для рятувальників. Раніше у п'ятницю берегова охорона виявила велике рибальське судно з 360 мігрантами на борту, а також шлюпку, на якій перебувало близько 30 осіб. Обидва плавзасоби знаходилися біля узбережжя острова Гавдос.
Наразі влада Греції займається розміщенням врятованих та ідентифікацією їхніх осіб.
