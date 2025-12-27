$41.930.00
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 16353 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 26391 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 61854 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 40592 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43035 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 58438 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29207 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22854 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20213 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Біля берегів Криту врятували 460 мігрантів за одну добу

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля острова Крит. Серед врятованих були жінки та діти, яких доставили до порту для медичної допомоги.

Біля берегів Криту врятували 460 мігрантів за одну добу

Грецька берегова охорона провела масштабну рятувальну операцію поблизу острова Крит. У п'ятницю загальна кількість врятованих людей, які намагалися дістатися Європи морем, сягнула 460 осіб. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Пізно ввечері біля узбережжя Калої-Ліменес у муніципалітеті Фестос виявили два надувні човни. На першому борту перебувало 40 осіб, на другому – 30 мігрантів, серед яких були жінки та діти. Усіх врятованих доставили до порту, де на них чекали медичні служби через повідомлення про потребу в терміновій допомозі.

Масовий потік протягом дня

Ці інциденти стали завершенням напруженого дня для рятувальників. Раніше у п'ятницю берегова охорона виявила велике рибальське судно з 360 мігрантами на борту, а також шлюпку, на якій перебувало близько 30 осіб. Обидва плавзасоби знаходилися біля узбережжя острова Гавдос.

Наразі влада Греції займається розміщенням врятованих та ідентифікацією їхніх осіб.

У Польщі виявили тунель під кордоном з білоруссю: затримано понад 130 осіб12.12.25, 14:13 • 4565 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Білорусь
Греція
Європа
Польща