У берегов Крита за сутки спасли 460 мигрантов
Киев • УНН
Греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у острова Крит. Среди спасенных были женщины и дети, которых доставили в порт для медицинской помощи.
Греческая береговая охрана провела масштабную спасательную операцию у острова Крит. В пятницу общее количество спасенных людей, пытавшихся добраться до Европы морем, достигло 460 человек. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.
Подробности
Поздно вечером у побережья Калои-Лименес в муниципалитете Фестос обнаружили две надувные лодки. На первом борту находилось 40 человек, на втором – 30 мигрантов, среди которых были женщины и дети. Всех спасенных доставили в порт, где их ждали медицинские службы из-за сообщений о необходимости в срочной помощи.
Массовый поток в течение дня
Эти инциденты стали завершением напряженного дня для спасателей. Ранее в пятницу береговая охрана обнаружила большое рыболовецкое судно с 360 мигрантами на борту, а также шлюпку, на которой находилось около 30 человек. Оба плавсредства находились у побережья острова Гавдос.
В настоящее время власти Греции занимаются размещением спасенных и идентификацией их личностей.
