У берегов Крита за сутки спасли 460 мигрантов

08:50 • 3726 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 16341 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 26377 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 61835 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 40586 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43035 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 58435 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29206 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22853 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20213 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 18052 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 17118 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 21471 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 16160 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 8790 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 30353 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 61841 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 29077 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 58436 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 54737 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 5334 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 30343 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 15436 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15010 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 16738 просмотра
У берегов Крита за сутки спасли 460 мигрантов

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у острова Крит. Среди спасенных были женщины и дети, которых доставили в порт для медицинской помощи.

У берегов Крита за сутки спасли 460 мигрантов

Греческая береговая охрана провела масштабную спасательную операцию у острова Крит. В пятницу общее количество спасенных людей, пытавшихся добраться до Европы морем, достигло 460 человек. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Поздно вечером у побережья Калои-Лименес в муниципалитете Фестос обнаружили две надувные лодки. На первом борту находилось 40 человек, на втором – 30 мигрантов, среди которых были женщины и дети. Всех спасенных доставили в порт, где их ждали медицинские службы из-за сообщений о необходимости в срочной помощи.

Массовый поток в течение дня

Эти инциденты стали завершением напряженного дня для спасателей. Ранее в пятницу береговая охрана обнаружила большое рыболовецкое судно с 360 мигрантами на борту, а также шлюпку, на которой находилось около 30 человек. Оба плавсредства находились у побережья острова Гавдос.

В настоящее время власти Греции занимаются размещением спасенных и идентификацией их личностей.

В Польше обнаружили тоннель под границей с Беларусью: задержано более 130 человек12.12.25, 14:13 • 4565 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Беларусь
Греция
Европа
Польша