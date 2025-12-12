$42.270.01
Эксклюзив
11:47 • 1408 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 2404 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 8652 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 10085 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 15222 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 24424 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 36804 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 45898 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37648 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 36045 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
В Польше обнаружили тоннель под границей с Беларусью: задержано более 130 человек

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Польские пограничники обнаружили тоннель под границей с Беларусью, через который в Польшу попали 180 нелегальных мигрантов. Более 130 человек, преимущественно из Афганистана и Пакистана, задержаны.

В Польше обнаружили тоннель под границей с Беларусью: задержано более 130 человек

Польские пограничники обнаружили еще один подземный тоннель со стороны Беларуси, через который в Польшу смогли попасть 180 нелегальных мигрантов, более 130 из которых задержали. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, пишет УНН.

Вчера сотрудники Пограничной службы обнаружили еще один тоннель, вырытый под польско-белорусской границей вблизи Наревки в Подляском воеводстве. Мигранты использовали эту конструкцию для нелегального пересечения границы. Было задержано более 130 иностранцев, поиски остальных лиц продолжаются

- говорится в сообщении.

Отмечается, что тоннель длиной несколько десятков метров под заграждением и технической дорогой имел высоту примерно 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, а выход – примерно в 10 метрах от барьера с польской стороны.

Благодаря электронным системам пограничники быстро установили, что за короткий промежуток времени через тоннель из Беларуси в Польшу попало более 180 иностранцев. После принятых мер задержаны более 130 человек, продолжаются поиски остальных лиц, нелегально пересекших границу. Кроме пограничников, в операции участвуют военные и полицейские, также используются служебные собаки.

Среди задержанных иностранцев были преимущественно граждане Афганистана и Пакистана, а также граждане Индии, Непала и Бангладеш.

Напомним

В октябре офицеры Подляского отдела пограничной службы Польши обнаружили подземный тоннель под барьером на польско-белорусской границе. Тоннель начинался на территории Беларуси и заканчивался в 20 метрах от границы с польской стороны.

Ольга Розгон

Новости Мира
Беларусь
Афганистан
Непал
Индия
Бангладеш
Пакистан
Польша