В Польше обнаружили тоннель под границей с Беларусью: задержано более 130 человек

Польские пограничники обнаружили еще один подземный тоннель со стороны Беларуси, через который в Польшу смогли попасть 180 нелегальных мигрантов, более 130 из которых задержали. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, пишет УНН.

Вчера сотрудники Пограничной службы обнаружили еще один тоннель, вырытый под польско-белорусской границей вблизи Наревки в Подляском воеводстве. Мигранты использовали эту конструкцию для нелегального пересечения границы. Было задержано более 130 иностранцев, поиски остальных лиц продолжаются - говорится в сообщении.

Отмечается, что тоннель длиной несколько десятков метров под заграждением и технической дорогой имел высоту примерно 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, а выход – примерно в 10 метрах от барьера с польской стороны.

Благодаря электронным системам пограничники быстро установили, что за короткий промежуток времени через тоннель из Беларуси в Польшу попало более 180 иностранцев. После принятых мер задержаны более 130 человек, продолжаются поиски остальных лиц, нелегально пересекших границу. Кроме пограничников, в операции участвуют военные и полицейские, также используются служебные собаки.

Среди задержанных иностранцев были преимущественно граждане Афганистана и Пакистана, а также граждане Индии, Непала и Бангладеш.

Напомним

В октябре офицеры Подляского отдела пограничной службы Польши обнаружили подземный тоннель под барьером на польско-белорусской границе. Тоннель начинался на территории Беларуси и заканчивался в 20 метрах от границы с польской стороны.