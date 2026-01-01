Трамп отказался от развертывания Национальной гвардии в крупных городах США

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил об отказе от планов по развертыванию подразделений Национальной гвардии в Чикаго, Лос-Анджелесе и Портленде. Решение было принято после ряда судебных исков, которые заблокировали инициативы администрации на федеральном уровне. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В социальных сетях президент отметил, что развертывание войск было необходимым для борьбы с преступностью и нелегальной иммиграцией. Он также подчеркнул, что присутствие гвардейцев якобы уже привело к снижению уровня правонарушений в этих городах, хотя местные власти отрицают эту связь.

Юридические препятствия и позиция штатов

Попытки федерализации Национальной гвардии встретили жесткое сопротивление со стороны губернаторов-демократов. Трамп пытался задействовать войска вопреки воле местного руководства, что привело к затяжным судебным разбирательствам. В частности, в декабре 2025 года Верховный суд США отказал администрации в разрешении на развертывание сил в Иллинойсе.

Мы вернемся, возможно, в гораздо иной и более сильной форме, когда преступность снова начнет расти – лишь вопрос времени! – написал Трамп в Truth Social.

Войска уже покинули Лос-Анджелес, а в Чикаго и Портленде они так и не появились на улицах из-за превентивных судебных запретов. Губернаторы Калифорнии и Иллинойса приветствовали это решение, назвав попытки президента "милитаризацией американских городов".

Политический подтекст и будущие выборы

Жесткий подход к правопорядку стал центральной темой второго срока Трампа. Президент неоднократно рассматривал возможность применения Закона о борьбе с восстаниями (Insurrection Act) для преодоления юридического сопротивления своих оппонентов.

Аналитики связывают нынешнюю риторику Белого дома с подготовкой к промежуточным выборам 2026 года. Трамп планирует использовать вопрос городской преступности как ключевой элемент своей политической платформы, несмотря на то, что официальная статистика в некоторых из этих городов демонстрирует самые низкие показатели за последние десять лет.

