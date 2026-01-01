Трамп выводит войска Нацгвардии США из Чикаго и Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводит войска Национальной гвардии из нескольких американских городов, включая Чикаго и Лос-Анджелес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

На прошлой неделе Верховный суд США не разрешил Трампу использовать войска Национальной гвардии для поддержания правопорядка в регионах.

В ответ Трамп написал в социальной сети Truth Social, что вернется, "возможно, в гораздо иной и более сильной форме, когда преступность снова начнет расти".

Напомним

Ранее УНН писал, что администрация Трампа направила 200 военнослужащих Нацгвардии в Портленд, несмотря на попытки властей Орегона заблокировать это решение через суд. Местные чиновники предупреждают, что действия президента могут обострить ситуацию и вызвать новые протесты.

Также УНН сообщал, что штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа из-за решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами, утверждая, что это незаконно и политически мотивировано. Иск появился после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Нацгвардии в Портленде.