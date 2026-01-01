$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 51014 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 63275 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 28064 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 28768 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 26672 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 23749 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26030 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21097 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18534 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16761 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп выводит войска Нацгвардии США из Чикаго и Лос-Анджелеса

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск Национальной гвардии из нескольких городов, включая Чикаго и Лос-Анджелес. Это решение было принято после того, как Верховный суд США не разрешил Трампу использовать войска для поддержания правопорядка в регионах.

Трамп выводит войска Нацгвардии США из Чикаго и Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводит войска Национальной гвардии из нескольких американских городов, включая Чикаго и Лос-Анджелес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

На прошлой неделе Верховный суд США не разрешил Трампу использовать войска Национальной гвардии для поддержания правопорядка в регионах.

В ответ Трамп написал в социальной сети Truth Social, что вернется, "возможно, в гораздо иной и более сильной форме, когда преступность снова начнет расти".

Напомним

Ранее УНН писал, что администрация Трампа направила 200 военнослужащих Нацгвардии в Портленд, несмотря на попытки властей Орегона заблокировать это решение через суд. Местные чиновники предупреждают, что действия президента могут обострить ситуацию и вызвать новые протесты.

Также УНН сообщал, что штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию Трампа из-за решения направить войска Национальной гвардии для контроля над протестами, утверждая, что это незаконно и политически мотивировано. Иск появился после того, как федеральный судья заблокировал похожее развертывание Нацгвардии в Портленде.

Евгений Устименко

