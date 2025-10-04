Трамп розгорнув Нацгвардію в Портленді попри спротив влади

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 08:29 • 12572 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 27599 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 47544 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 64798 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77159 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68429 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39119 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51621 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34375 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21616 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярнi новини
Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ4 жовтня, 06:25 • 9272 перегляди
Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення4 жовтня, 06:59 • 10356 перегляди
росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру, у рф же уражено НПЗ з топ-5 - ЦПД РНБО4 жовтня, 07:17 • 4158 перегляди
Cadillac б'є рекорди: 40% продажів у США за квартал - електромобілі4 жовтня, 08:50 • 3382 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7294 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 27595 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 40055 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 51498 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77156 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68427 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Піт Гегсет
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Шостка
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7424 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 23764 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 47543 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 37199 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 39900 перегляди
Актуальне
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Bild
Tesla Cybertruck

Трамп розгорнув Нацгвардію в Портленді попри спротив влади

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Адміністрація Трампа направила 200 військовослужбовців Нацгвардії до Портленда, попри спроби влади Орегону заблокувати це рішення через суд. Місцеві чиновники попереджають, що дії президента можуть загострити ситуацію та спричинити нові протести.

Трамп розгорнув Нацгвардію в Портленді попри спротив влади

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила 200 військовослужбовців Національної гвардії до Портленда, хоча влада штату Орегон намагалася заблокувати це рішення через суд. Місцеві чиновники попереджають, що дії президента можуть лише загострити ситуацію й спричинити нові протести, пише УНН із посиланням на NBC News.

Адміністрація Трампа в п'ятницю активувала 200 військовослужбовців Національної гвардії в Портленді, поки чиновники штату Орегон чекали на рішення суду щодо їхнього прохання про заборону розгортання

- пише видання.

Як вказано, адвокати міста та штату звернулися до федерального судді з проханням видати тимчасовий заборонний наказ, який би "блокував мобілізацію".

Судове слухання

На слуханнях у п’ятницю юристи міста та штату заявили, що розгортання Національної гвардії за наказом Трампа є помилковим кроком, який лише загострить ситуацію. Вони підкреслили, що риторика президента про протести є перебільшеною та радше політичним жестом, ніж відображенням реальності.

Зрештою, у нас проблема протиставлення сприйняття реальності. Складається враження, що тут йде Друга світова війна. Реальність така, що це прекрасне місто із ресурсами, які здатні допомогти впоратися з ситуацією

- сказала Керолайн Турко, старший заступник міського прокурора.

Заступник помічника генерального прокурора Ерік Гамільтон сказав, що протестувальники протягом літа запалювали запальні пристрої та кидали каміння в правоохоронців. Адвокати Портленда заявили, що ці випадки були поодинокими і з ними швидко впоралася місцева поліція. Тим більше вони сталися за кілька місяців до того, як Трамп видав наказ про розгортання.

Окружна суддя США Карін Дж. Іммергут, призначена президентом Дональдом Трампом, після двогодинного слухання в п'ятницю заявила, що ухвалить рішення до кінця дня або в суботу.

Розгортання Нацгвардії

За кілька годин до того, як суддя Іммергут мала оголосити своє рішення, Північне командування США повідомило, що міністр оборони Піт Хегсет наказав залучити війська для охорони федерального персоналу та об’єктів у Портленді. До цього переліку входить і центр утримання імміграційної служби, який став осередком протестів проти імміграційної політики адміністрації Трампа.

Війська було введено після інциденту в четвер увечері, коли поліція заарештувала трьох осіб за порушення громадського порядку під час сутички біля центру утримання іммігрантів між протестувальниками та прихильниками Трампа.

Серед затриманих опинився консервативний інфлюєнсер Нік Сортор, який не мешкає в Портленді. Після звільнення він написав у соцмережах, що місцеву поліцію контролюють "бандити з Антифа". Водночас "Антифа" - скорочення від "антифашист" - не є формальною організацією й не має централізованого керівництва. Минулого місяця Трамп оголосив її терористичною організацією.

Начальник поліції Портленда Боб Дей заявив у п'ятницю, що арешт Сортора не був політично мотивованим, і вказав, що він не знав, ким був Сортор, до його затримання.

Іронія полягає в тому, що у 2020 році нас засуджували за наш підхід до лівих поглядів, а тепер нас засуджують у 2025 році за наш підхід до правих поглядів

- сказав Дей журналістам, маючи на увазі місяці заворушень, що спалахнули після того, як Джорджа Флойда вбила поліція Міннеаполіса.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт заявила у п'ятницю, що адміністрація розглядає скорочення федеральної допомоги Портленду у відповідь на "ліву анархію".

"Це не мирний протест. Це ліва анархія, яка роками руйнує чудове американське місто", - сказала вона.

Реакція влади штату та мешканців

У заяві, надісланій електронною поштою, губернатор Тіна Котек заявила, що вона "продовжуватиме дотримуватися цінностей Орегону", поки її офіс чекає на рішення Іммергута.

Я знаю, що жителі Орегону хочуть знати, що буде далі, але зараз нам потрібно бути терплячими. Я прошу жителів Орегону, які хочуть висловитися щодо нещодавніх дій, робити це мирно та зберігати спокій

- йдеться частково в заяві.

Котек заявила, що розгортання може коштувати платникам податків США близько 10 мільйонів доларів.

"Як губернатор неодноразово заявляв президенту, немає жодного повстання і немає потреби у військовому втручанні", – заявила речниця губернатора Роксі Майєр.

Мешканці, які виступають проти указу Трампа, заявили, що дивні та здебільшого мирні протести, що тривають в історично ліберальному місті, різко контрастують з риторикою Білого дому, який зображує Портленд як неконтрольований центр злочинності.

Захисники громадянсських прав, а також законодавці штатів і місцеві законодавці стверджують, що Портленд зараз сильно відрізняється від того, яким був п'ять років тому. На їхню думку, центр міста, який став епіцентром громадянських заворушень у 2020 році, відродився завдяки підприємствам, які знову відкрилися після пандемії. Активісти кажуть, що немає великого бажання знову пережити потрясіння, що сталися за часів першої адміністрації Трампа.

"Цим місто вже не займається. Ми всі розуміли, що більше не хочемо цього робити. Ми знали, що хочемо мати інший підхід", - сказала Керен Родрігес, організаторка громади та директорка програми Міжконфесійного руху за справедливість для іммігрантів у Портленді.

Адміністрація Трампа планує скоротити прийом США біженців до рекордно низького рівня - NYT04.10.25, 14:59 • 1964 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Національна гвардія США
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Портленд (Орегон)
Орегон
The New York Times
Дональд Трамп