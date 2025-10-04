Трамп розгорнув Нацгвардію в Портленді попри спротив влади

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила 200 військовослужбовців Національної гвардії до Портленда, хоча влада штату Орегон намагалася заблокувати це рішення через суд. Місцеві чиновники попереджають, що дії президента можуть лише загострити ситуацію й спричинити нові протести, пише УНН із посиланням на NBC News.

Адміністрація Трампа в п'ятницю активувала 200 військовослужбовців Національної гвардії в Портленді, поки чиновники штату Орегон чекали на рішення суду щодо їхнього прохання про заборону розгортання - пише видання.

Як вказано, адвокати міста та штату звернулися до федерального судді з проханням видати тимчасовий заборонний наказ, який би "блокував мобілізацію".

Судове слухання

На слуханнях у п’ятницю юристи міста та штату заявили, що розгортання Національної гвардії за наказом Трампа є помилковим кроком, який лише загострить ситуацію. Вони підкреслили, що риторика президента про протести є перебільшеною та радше політичним жестом, ніж відображенням реальності.

Зрештою, у нас проблема протиставлення сприйняття реальності. Складається враження, що тут йде Друга світова війна. Реальність така, що це прекрасне місто із ресурсами, які здатні допомогти впоратися з ситуацією - сказала Керолайн Турко, старший заступник міського прокурора.

Заступник помічника генерального прокурора Ерік Гамільтон сказав, що протестувальники протягом літа запалювали запальні пристрої та кидали каміння в правоохоронців. Адвокати Портленда заявили, що ці випадки були поодинокими і з ними швидко впоралася місцева поліція. Тим більше вони сталися за кілька місяців до того, як Трамп видав наказ про розгортання.

Окружна суддя США Карін Дж. Іммергут, призначена президентом Дональдом Трампом, після двогодинного слухання в п'ятницю заявила, що ухвалить рішення до кінця дня або в суботу.

Розгортання Нацгвардії

За кілька годин до того, як суддя Іммергут мала оголосити своє рішення, Північне командування США повідомило, що міністр оборони Піт Хегсет наказав залучити війська для охорони федерального персоналу та об’єктів у Портленді. До цього переліку входить і центр утримання імміграційної служби, який став осередком протестів проти імміграційної політики адміністрації Трампа.

Війська було введено після інциденту в четвер увечері, коли поліція заарештувала трьох осіб за порушення громадського порядку під час сутички біля центру утримання іммігрантів між протестувальниками та прихильниками Трампа.

Серед затриманих опинився консервативний інфлюєнсер Нік Сортор, який не мешкає в Портленді. Після звільнення він написав у соцмережах, що місцеву поліцію контролюють "бандити з Антифа". Водночас "Антифа" - скорочення від "антифашист" - не є формальною організацією й не має централізованого керівництва. Минулого місяця Трамп оголосив її терористичною організацією.

Начальник поліції Портленда Боб Дей заявив у п'ятницю, що арешт Сортора не був політично мотивованим, і вказав, що він не знав, ким був Сортор, до його затримання.

Іронія полягає в тому, що у 2020 році нас засуджували за наш підхід до лівих поглядів, а тепер нас засуджують у 2025 році за наш підхід до правих поглядів - сказав Дей журналістам, маючи на увазі місяці заворушень, що спалахнули після того, як Джорджа Флойда вбила поліція Міннеаполіса.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт заявила у п'ятницю, що адміністрація розглядає скорочення федеральної допомоги Портленду у відповідь на "ліву анархію".

"Це не мирний протест. Це ліва анархія, яка роками руйнує чудове американське місто", - сказала вона.

Реакція влади штату та мешканців

У заяві, надісланій електронною поштою, губернатор Тіна Котек заявила, що вона "продовжуватиме дотримуватися цінностей Орегону", поки її офіс чекає на рішення Іммергута.

Я знаю, що жителі Орегону хочуть знати, що буде далі, але зараз нам потрібно бути терплячими. Я прошу жителів Орегону, які хочуть висловитися щодо нещодавніх дій, робити це мирно та зберігати спокій - йдеться частково в заяві.

Котек заявила, що розгортання може коштувати платникам податків США близько 10 мільйонів доларів.

"Як губернатор неодноразово заявляв президенту, немає жодного повстання і немає потреби у військовому втручанні", – заявила речниця губернатора Роксі Майєр.

Мешканці, які виступають проти указу Трампа, заявили, що дивні та здебільшого мирні протести, що тривають в історично ліберальному місті, різко контрастують з риторикою Білого дому, який зображує Портленд як неконтрольований центр злочинності.

Захисники громадянсських прав, а також законодавці штатів і місцеві законодавці стверджують, що Портленд зараз сильно відрізняється від того, яким був п'ять років тому. На їхню думку, центр міста, який став епіцентром громадянських заворушень у 2020 році, відродився завдяки підприємствам, які знову відкрилися після пандемії. Активісти кажуть, що немає великого бажання знову пережити потрясіння, що сталися за часів першої адміністрації Трампа.

"Цим місто вже не займається. Ми всі розуміли, що більше не хочемо цього робити. Ми знали, що хочемо мати інший підхід", - сказала Керен Родрігес, організаторка громади та директорка програми Міжконфесійного руху за справедливість для іммігрантів у Портленді.

