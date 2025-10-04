Адміністрація Трампа планує скоротити прийом США біженців до рекордно низького рівня - NYT
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців до 7500 осіб наступного року. Це значно менше, ніж ліміт у 125 000 осіб, встановлений адміністрацією Байдена.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує наступного року скоротити кількість біженців, що приймають Сполучені Штати, до рекордно низького рівня, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, і документи повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
Очікується, що президент Трамп знизить стелю для прийому біженців до 7500 осіб, що значно менше за ліміт у 125 000 осіб, встановлений адміністрацією експрезидента Джо Байдена минулого року, згідно з президентською постановою від 30 вересня, підписаною Трампом.
Нова стеля фактично зачинить двері тисячам сімей, які чекають у таборах по всьому світу, і переорієнтує програму, покликану надати притулок тим, хто тікає від війни та голоду, на підтримку переважно білих південноафриканців, пише видання.
Reuters підтвердило повідомлення з посиланням на три джерела.
