США збираються пропонувати підліткам-мігрантам $2500 за добровільне повернення додому - Bloomberg

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати $2500 за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею. Правозахисники попереджають про можливий тиск на неповнолітніх відмовитися від законних гарантій.

США збираються пропонувати підліткам-мігрантам $2500 за добровільне повернення додому - Bloomberg

Уряд США запроваджує програму, яка дозволить неповнолітнім мігрантам отримати $2500 за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею. Утім, правозахисники попереджають про можливий тиск на неповнолітніх відмовитися від законних гарантій, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Ініціатива розпочнеться з 17-річних осіб, яким запропонують 2500 доларів, аби покинути США після того, як імміграційний суддя схвалить їхній запит і вони прибудуть до своєї країни походження" - повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США (HHS), яке контролює Управління з питань переселення біженців, заявило, що програма розроблена для того, щоб надати варіанти дітям, яких привезли до США без їхніх сімей.

За словами чиновників, "це має на меті надати неповнолітнім без супроводу, багатьох з яких було незаконно ввезено до країни без вибору, можливість вирішити, чи повертатися додому".

Вони охарактеризували ініціативу як добровільну та сказали, що вона "дозволить дітям ухвалити обґрунтоване рішення щодо свого майбутнього".

Адвокати та імміграційні юристи цього тижня попередили, що ця програма може поширитися на дітей віком не більше 17 років, можливо, навіть 14 років. Вони висловили побоювання, що "програма може тиснути на неповнолітніх, щоб вони відкликали заяви про захист, такі як притулок, та відмовилися від правових гарантій, які зазвичай захищають дітей від депортації до досягнення ними 18 років".

Венді Янг, президентка групи правової допомоги та захисту прав дітей Kids in Need of Defense, назвала цю пропозицію "кричущим зловживанням владою".

"Ця операція підриває закони, які гарантують цей процес для дітей без супроводу, і суперечить давньому зобов’язанню нашої країни захищати найвразливіших серед нас – дітей – від насильства, торгівлі людьми, жорстокого поводження, переслідування та інших серйозних небезпек. Ми закликаємо Міністерство національної безпеки США (DHS) негайно припинити свою діяльність і забезпечити, щоб кожна дитина, яка перебуває під опікою в США, мала доступ до прав і захисту, закріплених законодавством США", - сказала вона. 

Доповнення

Дітям-іммігрантам, як правило, надається вищий рівень захисту згідно із законодавством США, зокрема завдяки багаторічній судовій угоді, яка обмежує можливості уряду затримувати їх. Як і дорослим в імміграційних справах, дітям не гарантовано адвоката, який допоможе їм зорієнтуватися в системі.

Станом на серпень, уряд США повідомив, що під опікою Управління з питань переселення біженців HHS перебувало в середньому близько 2000 дітей-іммігрантів.

Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів03.09.25, 16:48 • 3512 переглядiв

Альона Уткіна

