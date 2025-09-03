Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів
Київ • УНН
Федеральний апеляційний суд визнав неприпустимим використання президентом Дональдом Трампом Закону про ворогів-іноземців 1798 року для депортації мігрантів. Депортація за законами воєнного часу є незаконною в США наразі.
Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані, у вівторок 2-го вересня виніс рішення проти використання президентом Дональдом Трампом закону 1798 року для депортації підозрюваних членів латиноамериканських банд.
Закон про ворогів-іноземців дозволяє депортацію "підданих ворожої держави" лише за умови оголошення стану війни проти іншої країни.
У січні Трамп вже відновив "негайне вивезення" іммігрантів, навіть якщо нема документів. У березні 2025 року очільник Білого дому оголосив венесуельську банду Tren de Aragua міжнародною терористичною організацією. Пізніше, за рішенням Трампа, підозрюваних членів венесуельського злочинного угруповання двома літаками доставили до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі.
У травні 2025 року Верховний суд США зупинив використання Трампом Закону про ворогів-іноземців для депортації. Справу повернули до розгляду заяв мігрантів про те, що вони не отримали достатнього повідомлення про депортацію.
У червні 2025 року Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити депортацію мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Рішення скасовало попередній судовий вердикт.
Минулого тижня інший федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував рішення Трампа про відкликання статусу тимчасового захисту у приблизно 600 000 венесуельців, які проживають у США.
У вівторок, на цьому тижні, Апеляційний суд у Новому Орлеані дійшов висновку, що рішення уряду попередити мігрантів за сім днів до їх вислання відповідно до закону "здається, відповідає директиві Верховного суду".
Однак лише Саутвік, призначений колишнім президентом Джорджем Бушем, та суддя Ендрю Олдхем, призначений Трампом, погодилися з цією частиною рішення суду.
Отже Апеляційний суд США визнав незаконним використання президентом США Дональдом Трампом закону 1798 року. Доки Верховний Суд не винесе рішення, рішення апеляційного суду є обов'язковим.
Адміністрація Трампа раніше планувала перемістити тисячі нелегальних мігрантів, серед яких громадяни України та інших союзних країн, до військової бази в Гуантанамо-Бей для розвантаження переповнених центрів.
