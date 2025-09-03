Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 6442 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 19236 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 15738 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 19796 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 19676 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 21841 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 36357 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 33782 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 88817 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105877 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 245488 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 245261 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 236582 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 233182 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 227187 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 19237 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 22309 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 36358 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 33783 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 88818 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Франція
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 2912 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 23920 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37351 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 39865 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 53860 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Федеральний апеляційний суд визнав неприпустимим використання президентом Дональдом Трампом Закону про ворогів-іноземців 1798 року для депортації мігрантів. Депортація за законами воєнного часу є незаконною в США наразі.

Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів

Федеральний апеляційний суд постановив, що є неприпустимим використання президентом Дональдом Трампом Закону про ворогів-іноземців 1798 року для швидкої депортації мігрантів. Бо депортація за законами воєнного часу є незаконною в США станом на зараз.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані, у вівторок 2-го вересня виніс рішення проти використання президентом Дональдом Трампом закону 1798 року для депортації підозрюваних членів латиноамериканських банд.

Закон про ворогів-іноземців дозволяє депортацію "підданих ворожої держави" лише за умови оголошення стану війни проти іншої країни. 

У січні Трамп вже відновив "негайне вивезення" іммігрантів, навіть якщо нема документів. У березні 2025 року очільник Білого дому оголосив венесуельську банду Tren de Aragua міжнародною терористичною організацією. Пізніше, за рішенням Трампа, підозрюваних членів венесуельського злочинного угруповання двома літаками доставили до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі.

Дональд Трамп провів 16% свого президентства граючи в гольф – ЗМІ02.09.25, 00:50 • 5174 перегляди

У травні 2025 року Верховний суд США зупинив використання Трампом Закону про ворогів-іноземців для депортації. Справу повернули до розгляду заяв мігрантів про те, що вони не отримали достатнього повідомлення про депортацію.

У червні 2025 року Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити депортацію мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Рішення скасовало попередній судовий вердикт.

Минулого тижня інший федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував рішення Трампа про відкликання статусу тимчасового захисту у приблизно 600 000 венесуельців, які проживають у США.

Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих03.09.25, 05:00 • 5496 переглядiв

У вівторок, на цьому тижні, Апеляційний суд у Новому Орлеані дійшов висновку, що рішення уряду попередити мігрантів за сім днів до їх вислання відповідно до закону "здається, відповідає директиві Верховного суду".

Однак лише Саутвік, призначений колишнім президентом Джорджем Бушем, та суддя Ендрю Олдхем, призначений Трампом, погодилися з цією частиною рішення суду.

- пише CNN.

Отже Апеляційний суд США визнав незаконним використання президентом США Дональдом Трампом закону 1798 року. Доки Верховний Суд не винесе рішення, рішення апеляційного суду є обов'язковим.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа раніше планувала перемістити тисячі нелегальних мігрантів, серед яких громадяни України та інших союзних країн, до військової бази в Гуантанамо-Бей для розвантаження переповнених центрів.

У Німеччині загинула 16-річна українська біженка: її штовхнув під поїзд мігрант – Bild01.09.25, 19:30 • 8782 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Сальвадор
Джордж Вокер Буш
Верховний суд США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки